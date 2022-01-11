"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $342

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $342 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: $302, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, то компания демонстрирует стабильный рост чистой прибыли на протяжении многих лет, и это отражается в ее котировках. Они считают целесообразным воспользоваться текущей просадкой как для краткосрочного, так и для долгосрочного формирования позиции.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем при текущем уровне с целью $342. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $302 риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33", - указывают эксперты "Финама".

Microsoft Corp. - одна из крупнейших компаний по производству программного обеспечения. Также активно работает над искусственным интеллектом, облачными вычислениями и прочими проектами.

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