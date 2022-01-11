"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 630 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 630 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,76%, стоп-приказ: 480 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По предварительным данным за 9 месяцев 2021г, чистая прибыль составила примерно 357 млрд рублей, что существенно выше результатов 2020г (117,7 млрд), отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага продолжает находиться в восходящем тренде после выплаты дивидендов. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней с целью на уровне нового исторического максимума в 630 рублей за акцию. При покупке на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 480 рублей риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,73", - указывают эксперты "Финама".

"Газпром нефть" - российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. В конце прошлого года был переизбран генеральный директор Александр Дюков, под руководством которого компания и ранее отлично развивалась.

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