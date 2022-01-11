Рубль останется вблизи отметки 75 руб./$1 в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, останется вблизи отметки 75 руб./$1 в ближайшей перспективе, сохраняя с потенциал для дальнейшего снижения, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в понедельник снизился на 1%, до 75 руб./$1. Во многом такое снижение происходило в рамках коррекции после ослабления рубля на первой неделе нового года. Высокие цены на нефть также поддержали вчера снижение курса USD/RUB. Во вторник он снижается и находится около 74,79 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Итоги вчерашних переговоров Россия-США нельзя назвать прорывными, и инвесторы предпочитают дождаться дальнейших событий на встрече Россия-НАТО. К существенному укреплению рубля пока не располагают и возросшие опасения более раннего ужесточения ДКП в США. На этом фоне до дальнейшего развития геополитической ситуации курс USD/RUB, вероятно, останется вблизи 75 руб./$1 с потенциалом к дальнейшему снижению", - пишут эксперты банка.

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