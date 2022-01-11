Возможен слабый рост цены нефти в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Возможен слабый рост котировок нефти марки Brent в ближайшие дни, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цена нефти марки Brent растет на торгах во вторник. Ночью будут опубликованы традиционные недельные данные по запасам от Американского института нефти (API), и они могут вновь свидетельствовать о высоком спросе на нефть, что поддержит рост котировок. Инвесторы также будут следить за публикацией месячного обзора Минэнерго США. Если Минэнерго, как ранее сделала ОПЕК, снизит прогноз по профициту на рынке нефти, то цены на "черное золото" могут усилить свой рост, - отмечают эксперты банка. - Тем не менее на нефть, как рисковый актив, продолжает оказывать давление ужесточившаяся риторика ФРС. Не добавляет позитива и постепенное восстановление добычи в Казахстане и Ливии. В результате существенный рост фьючерсов на нефть марки Brent в ближайшие дни видится затрудненным, но потенциал к слабому росту у котировок остается".

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