Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, просел Русал из-за невыплаты дивидендов

Москва. 11 января. Рынок акций РФ утром во вторник подрос на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали нефть и металлы), а также благодаря ослаблению геополитической напряженности вокруг соседнего Казахстана; индекс Мосбиржи поднялся в район 3770 пунктов, при этом просели акции "Русала" после решения акционеров не выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2021 года.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3766,65 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1587,34 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар просел до 74,76 руб./$1 (-0,24 рубля).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил во вторник, что вывод миротворческих сил ОДКБ начнется через два дня, их миссия в Казахстане завершена. Президент также подчеркнул, что Казахстан юридически обоснованно обратился к ОДКБ с просьбой направить миротворческий контингент.

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), "Московской биржи" (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,8%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Прошедшее накануне внеочередное собрание акционеров "Русала" поддержало рекомендацию совета директоров компании об отказе от выплаты дивидендов за 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении "Русала". За отказ от выплаты (в связи с истечением предусмотренного в уставе срока для принятия этого решения) проголосовало 62,83% от участвовавших в собрании акционеров, против отказа высказались 31,84%. Выплатить дивиденды предложил Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров, контролирующий более 25% акций "Русала". Ранее совет директоров не смог принять решение по поводу выплаты, сославшись на отсутствие отчетности по МСФО за 9 месяцев, и рекомендовал акционерам голосовать против. "Русал" с середины прошлого года отчитывается по МСФО за полугодие и год, до этого отчетность была поквартальной.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций РФ утром во вторник вернулся к осторожным покупкам, в то время как вешний фон в целом остается нейтральным (снижение Азии нивелируется ростом нефти). Геополитический фон сглажен, новых подробностей в отношении предстоящих переговоров Россия-НАТО не поступало. Высокие сырьевые цены поддерживают акции компаний нефтегазового сектора, но в отношении "Газпрома" продолжает работать негатив, связанный с задержкой сертификации "Северного потока 2". С большой долей вероятности, без свежих позитивных драйверов рынок акций быстро уйдет в "боковик", считает трейдер.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынок акций продолжает демонстрировать слабость.

Наибольшее давление продаж с начала недели отмечается в акциях Сбербанка и "Газпрома" - это подтверждает предположение, что основную "медвежью волну" гонят иностранные инвесторы. Не принесли особого оптимизма переговоры России с США, которые теперь стали называть "консультациями". Никаких гарантий о невключении в НАТО Украины и Грузии Россия не получила, хотя риторика и российских, и американских переговорщиков была мягкой. В целом политический позитив присутствует, но его недостаточно для роста российского рынка акций опережающими западные площадки темпами.

Техническая картина по индексу МосБиржи ухудшается. Начавшийся в середине декабря технический отскок не привел к закреплению индикатора выше важной отметки 3800 пунктов, и цель 3500 пунктов вновь замаячила на горизонте. Для ее достижения нужен лишь повод. Им может стать снижение американского фондового рынка, где ситуация также не радостная. На мировой рынок вновь вышли коронавирусные страхи (заболеваемость в Штатах и Великобритании растут быстрыми темпами), а также ожидания скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. В целом фондовая Америка демонстрирует намерение уйти в плавную коррекцию, которая может стать более резкой после того, как будут даны прозрачные намеки на скорое повышение ставки.

Уверенности в продолжении восходящей динамики рынка акций РФ в течение дня нет никакой. При ухудшении ситуации рисковым инвесторам стоит открывать "шорты" по Сбербанку, который не смог закрепиться выше 300 руб. и теперь вполне может спуститься в районе 260 руб. Фундаментальная сила эмитента и ожидание рекордных дивидендов не будут играть особого значения до тех пор, пока нерезиденты не завершат свои продажи российских акций, считает Антонов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что говорить о росте аппетитов к риску будет излишним. Рынки продолжают беспокоиться по поводу ужесточения денежной политики ведущих регуляторов на фоне крайне высокой инфляции.

Днем ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, и, вероятно, главное внимание будет сосредоточено на комментариях по инфляции. В США выступят представители ФРС Лоретта Мейстер, Эстер Джордж, а также председатель Джером Пауэлл. В России бумаги "ММК" торгуются последний день с дивидендами 2,663 руб. на акцию.

Цены на газ в Европе не теряют потенциала роста на фоне слабой выработки альтернативной энергетики и ухудшения погоды. Поэтому сохраняется вероятность новой волны роста цен на газ и нефть. К тому же восстановление добычи в ОПЕК происходит хуже запланированных темпов: в декабре она повысилась лишь на 70 тыс. б/с при плановых 253 тыс. б/с.

В целом на российский рынок продолжает давить ситуация с ростом рисков более агрессивного ужесточения денежной политики в США. Кроме того, активное восстановление позиций рубля также приводит к негативной переоценке рублевых котировок акций, отмечает Кочетков.

Накануне индексы в США изменились на 0,1-0,5%, вырос Nasdaq (+0,05%).

Федеральная резервная система (ФРС) может поднять базовую процентную ставку четыре раза в этом году и начать сокращение объема активов на балансе уже в июле, полагают эксперты Goldman Sachs. Быстрый прогресс в восстановлении рынка труда США и "ястребиные" сигналы, которые можно было увидеть в протоколе декабрьского заседания ФРС, позволяют предположить, что нормализация денежно-кредитной политики американским ЦБ будет происходить быстрее, чем ожидалось, полагают аналитики Goldman Sachs.

В Азии во вторник также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%; гонконгский Hang Seng просел на 0,03%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос в пределах 0,1%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало снижение американского рынка акций, а также растущее число заражений штаммом "омикрон" в мире, особенно в Китае, сообщает MarketWatch.

Крупные компании, в том числе автопроизводители, такие как Toyota, рассчитывали на восстановление поставок полупроводников и других продуктов из КНР и других стран Азии по мере расширения вакцинации и проведения других масштабных мер по профилактике COVID-19. Однако недавний всплеск заболеваемости, вызванный новым штаммом, разрушает эти надежды, отмечают эксперты.

Нефтяной рынок утром во вторник корректируется вверх после просадки накануне из-за опасений по поводу спроса на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $81,51 за баррель (+0,8% и -1,1% в понедельник), февральский фьючерс на WTI стоит $78,93 за баррель (+0,9% и -0,9% накануне).

Тем временем Ливия постепенно восстанавливает добычу после снижения на прошлой неделе из-за временного закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны. После завершения работ на объекте производство выросло на 900 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+10,3%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4,4%), акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2%).

Подешевели расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-2,9%), бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,61 млрд рублей (из них 3,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,1 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 910,28 млн рублей на акции "Норникеля").