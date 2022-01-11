.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, просел Русал из-за невыплаты дивидендов
.
ГЛАВНОЕ
В декабре инфляция замедлилась до 0,8%, за год разогналась до 8,4%
В декабре инфляция составила 0,82% после 0,96% в ноябре, сообщил Росстат. За 2021 год цены выросли на 8,39%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
Система гарантий в страховании жизни может появиться за три года
Систему гарантий по вкладам могут распространить на страхование жизни в течение ближайших трех лет, пишут "Известия". В пресс-службе Минфина bplfyb. сообщили, что такой законопроект будет внесен в правительство в 2022 году, по нему предусмотрен...
 
Минфин оценил доходы от расширения НДД - 84 млрд за пять лет
Режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли предложили расширить на 27 участков в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Республике Коми, следует из законопроекта о внесении изменений во вторую часть...
 
ЦБ хочет подстроить тарифы СБП под ценообразование МПС
Банк России попросил международные платежные системы (МПС) раскрыть принципы формирования их системы и динамику ценообразования на российском рынке, пишет "Коммерсантъ". Мониторинг уровня тарифов на платежные услуги позволяет более точно оценить...
 
11 января 2022 года 11:40

Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, просел Русал из-за невыплаты дивидендов

Москва. 11 января. Рынок акций РФ утром во вторник подрос на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали нефть и металлы), а также благодаря ослаблению геополитической напряженности вокруг соседнего Казахстана; индекс Мосбиржи поднялся в район 3770 пунктов, при этом просели акции "Русала" после решения акционеров не выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2021 года.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3766,65 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1587,34 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар просел до 74,76 руб./$1 (-0,24 рубля).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил во вторник, что вывод миротворческих сил ОДКБ начнется через два дня, их миссия в Казахстане завершена. Президент также подчеркнул, что Казахстан юридически обоснованно обратился к ОДКБ с просьбой направить миротворческий контингент.

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), "Московской биржи" (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,8%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Прошедшее накануне внеочередное собрание акционеров "Русала" поддержало рекомендацию совета директоров компании об отказе от выплаты дивидендов за 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении "Русала". За отказ от выплаты (в связи с истечением предусмотренного в уставе срока для принятия этого решения) проголосовало 62,83% от участвовавших в собрании акционеров, против отказа высказались 31,84%. Выплатить дивиденды предложил Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров, контролирующий более 25% акций "Русала". Ранее совет директоров не смог принять решение по поводу выплаты, сославшись на отсутствие отчетности по МСФО за 9 месяцев, и рекомендовал акционерам голосовать против. "Русал" с середины прошлого года отчитывается по МСФО за полугодие и год, до этого отчетность была поквартальной.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций РФ утром во вторник вернулся к осторожным покупкам, в то время как вешний фон в целом остается нейтральным (снижение Азии нивелируется ростом нефти). Геополитический фон сглажен, новых подробностей в отношении предстоящих переговоров Россия-НАТО не поступало. Высокие сырьевые цены поддерживают акции компаний нефтегазового сектора, но в отношении "Газпрома" продолжает работать негатив, связанный с задержкой сертификации "Северного потока 2". С большой долей вероятности, без свежих позитивных драйверов рынок акций быстро уйдет в "боковик", считает трейдер.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынок акций продолжает демонстрировать слабость.

Наибольшее давление продаж с начала недели отмечается в акциях Сбербанка и "Газпрома" - это подтверждает предположение, что основную "медвежью волну" гонят иностранные инвесторы. Не принесли особого оптимизма переговоры России с США, которые теперь стали называть "консультациями". Никаких гарантий о невключении в НАТО Украины и Грузии Россия не получила, хотя риторика и российских, и американских переговорщиков была мягкой. В целом политический позитив присутствует, но его недостаточно для роста российского рынка акций опережающими западные площадки темпами.

Техническая картина по индексу МосБиржи ухудшается. Начавшийся в середине декабря технический отскок не привел к закреплению индикатора выше важной отметки 3800 пунктов, и цель 3500 пунктов вновь замаячила на горизонте. Для ее достижения нужен лишь повод. Им может стать снижение американского фондового рынка, где ситуация также не радостная. На мировой рынок вновь вышли коронавирусные страхи (заболеваемость в Штатах и Великобритании растут быстрыми темпами), а также ожидания скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. В целом фондовая Америка демонстрирует намерение уйти в плавную коррекцию, которая может стать более резкой после того, как будут даны прозрачные намеки на скорое повышение ставки.

Уверенности в продолжении восходящей динамики рынка акций РФ в течение дня нет никакой. При ухудшении ситуации рисковым инвесторам стоит открывать "шорты" по Сбербанку, который не смог закрепиться выше 300 руб. и теперь вполне может спуститься в районе 260 руб. Фундаментальная сила эмитента и ожидание рекордных дивидендов не будут играть особого значения до тех пор, пока нерезиденты не завершат свои продажи российских акций, считает Антонов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что говорить о росте аппетитов к риску будет излишним. Рынки продолжают беспокоиться по поводу ужесточения денежной политики ведущих регуляторов на фоне крайне высокой инфляции.

Днем ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, и, вероятно, главное внимание будет сосредоточено на комментариях по инфляции. В США выступят представители ФРС Лоретта Мейстер, Эстер Джордж, а также председатель Джером Пауэлл. В России бумаги "ММК" торгуются последний день с дивидендами 2,663 руб. на акцию.

Цены на газ в Европе не теряют потенциала роста на фоне слабой выработки альтернативной энергетики и ухудшения погоды. Поэтому сохраняется вероятность новой волны роста цен на газ и нефть. К тому же восстановление добычи в ОПЕК происходит хуже запланированных темпов: в декабре она повысилась лишь на 70 тыс. б/с при плановых 253 тыс. б/с.

В целом на российский рынок продолжает давить ситуация с ростом рисков более агрессивного ужесточения денежной политики в США. Кроме того, активное восстановление позиций рубля также приводит к негативной переоценке рублевых котировок акций, отмечает Кочетков.

Накануне индексы в США изменились на 0,1-0,5%, вырос Nasdaq (+0,05%).

Федеральная резервная система (ФРС) может поднять базовую процентную ставку четыре раза в этом году и начать сокращение объема активов на балансе уже в июле, полагают эксперты Goldman Sachs. Быстрый прогресс в восстановлении рынка труда США и "ястребиные" сигналы, которые можно было увидеть в протоколе декабрьского заседания ФРС, позволяют предположить, что нормализация денежно-кредитной политики американским ЦБ будет происходить быстрее, чем ожидалось, полагают аналитики Goldman Sachs.

В Азии во вторник также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%; гонконгский Hang Seng просел на 0,03%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос в пределах 0,1%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало снижение американского рынка акций, а также растущее число заражений штаммом "омикрон" в мире, особенно в Китае, сообщает MarketWatch.

Крупные компании, в том числе автопроизводители, такие как Toyota, рассчитывали на восстановление поставок полупроводников и других продуктов из КНР и других стран Азии по мере расширения вакцинации и проведения других масштабных мер по профилактике COVID-19. Однако недавний всплеск заболеваемости, вызванный новым штаммом, разрушает эти надежды, отмечают эксперты.

Нефтяной рынок утром во вторник корректируется вверх после просадки накануне из-за опасений по поводу спроса на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $81,51 за баррель (+0,8% и -1,1% в понедельник), февральский фьючерс на WTI стоит $78,93 за баррель (+0,9% и -0,9% накануне).

Тем временем Ливия постепенно восстанавливает добычу после снижения на прошлой неделе из-за временного закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны. После завершения работ на объекте производство выросло на 900 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+10,3%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4,4%), акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2%).

Подешевели расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-2,9%), бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,61 млрд рублей (из них 3,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,1 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 910,28 млн рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 января 2022 года 19:31
Рубль вечером немного усилил рост к доллару и евро на фоне ускорившей повышение нефти
Москва. 11 января. Доллар и евро немного усилили потери на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне более заметно дорожающей нефти и отсутствия нового геополитического негатива вокруг РФ после того, как ранее на этой неделе стартовали переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.    читать дальше
.
11 января 2022 года 19:27
Рынок акций РФ во вторник отыграл вместе с нефтью потери начала недели, индекс Мосбиржи поднялся к 3785п
Москва. 11 января. Рынок акций РФ во вторник отыграл потери начала недели вместе с подорожавшей нефтью (Brent отскочила выше $82 за баррель) и подросшей фондовой Европой, а также на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг соседнего Казахстана. Индекс МосБиржи протестировал 3800 пунктов, но удержать рубеж не смог из-за негативных сигналов из США, где настроения остаются подавленными на ожиданиях скорого роста ставок Федрезерва.    читать дальше
.
11 января 2022 года 19:09
Котировки "длинных" евробондов РФ корректируются вверх, изменения цен остальных бумаг незначительные
Москва. 11 января. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций во вторник корректируются вверх после нескольких дней падения, отыгрывая наметившуюся стабилизацию ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries); изменения же цен остальных бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились в "длинном" сегменте и практически не изменились для остальных бумаг.    читать дальше
.
11 января 2022 года 19:01
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 12 января в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в декабре (04:30...    читать дальше
.
11 января 2022 года 18:46
Серьезные риски для рубля могут появиться во II полугодии 2022г - Альфа-банк
Серьезные риски для рубля могут появиться во II полугодии 2022г, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Турбулентное начало года подтверждает наш острожный взгляд на курс (наш прогноз по-прежнему 80 руб./$1 на конец 2022г): если на неликвидном рынке в первые дни нового года...    читать дальше
.
11 января 2022 года 18:18
Акции BASF привлекательны для покупки на текущих уровнях - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции крупнейшего в мире химического концерна BASF SE привлекательны для покупки на текущих уровнях, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции". Аналитики инвестиционной платформы указывают на ряд факторов в пользу акций компании: - Возрастает интерес к акциям циклических и фундаментально...    читать дальше
.
11 января 2022 года 17:49
Вероятны широкие амплитудные колебания индекса S&P 500 на горизонте года - BCS Express
Вероятны широкие разнонаправленные амплитудные колебания индекса S&P 500 на горизонте 12 месяцев, считают эксперты BCS Express. "Ожидаемое сворачивание программы QE и ужесточение монетарной политики не дают уверенности в продолжении стабильного роста индекса S&P 500 на горизонте ближайших 12...    читать дальше
.
11 января 2022 года 17:22
Julius Baer повысил прогнозную стоимость серебра на горизонте 3 и 12 месяцев
Аналитики Julius Baer повысили прогнозную стоимость серебра на горизонте трех и двенадцати месяцев до $22 и $20 за тройскую унцию соответственно, сообщается в комментарии банка. "Котировки золота и серебра колебались на фоне неоднозначности отчета по рынку труда США, опубликованного в прошлую...    читать дальше
.
11 января 2022 года 16:51
Акции Microsoft, Estee Lauder, S&P Global, Fortinet и D.R. Horton интересны для покупки в текущий момент - BCS Express
Акции Microsoft Corp., Estee Lauder Cos., S&P Global Inc., Fortinet Inc. и D.R. Horton Inc. интересны для покупки в текущий момент, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "В январе на рынке акций нередко случаются послепраздничные распродажи. Этот год не стал исключением. Назовем несколько...    читать дальше
.
11 января 2022 года 16:25
Инвестбанк Синара сохраняет прогнозную стоимость акций Intel на уровне $74
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогнозную стоимость акций Intel Corp. на уровне $74 за штуку, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "На наш взгляд, новость о назначении новым CFO Intel бывшего финансового директора Micron Technology Inc. Дэвида...    читать дальше
.
11 января 2022 года 16:14
Рубль днем подрастает к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и отсутствия нового негатива на внешнеполитическую тему
Москва. 11 января. Доллар и евро немного понижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и отсутствия нового геополитического негатива вокруг РФ после того, как ранее на этой неделе стартовали переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.    читать дальше
.
11 января 2022 года 16:02
Существуют риски ухода рубля выше 75 руб./$1 - BCS Express
Существуют риски возврата курса рубля к доллару выше уровня в 75 руб./$1, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку BCS Express Дмитрия Бабина. "Рубль не спешит расти, находясь под давлением негативной динамики ОФЗ, геополитической неопределенности, а также рисков, связанных с глобальной...    читать дальше
.
11 января 2022 года 15:38
Долгосрочная перспектива цены акций Intel остается умеренно позитивной - BCS Express
Долгосрочная перспектива котировок акций Intel Corp. остается умеренно позитивной, говорится в комментарии экспертов BCS Express. "Новость о назначении новым CFO Intel бывшего финансового директора Micron Technology Inc. Дэвида Зинснера (с 17 января 2022 года) носит умеренно позитивный характер и...    читать дальше
.
11 января 2022 года 15:17
Потенциал падения цены бумаг Акрона еще не исчерпан - "Велес Капитал"
Потенциал падения цены акций ПАО "Акрон" пока еще не исчерпан, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки бумаг "Акрона" приостановили падение, которое началось еще после выплаты дивидендов в конце прошлого года. Технические перспективы, однако, заметно...    читать дальше
.
11 января 2022 года 14:56
"Финам" рекомендует держать акции Newmont с целью $59,17
"Финам" рекомендует держать акции Newmont Corp. с целью $59,17 на конец 2022г, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "После консолидации ряда активов Newmont стала крупнейшей компанией в отрасли, занимая 1-е место в мировой добыче золота. Newmont имеет сильную стратегию,...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.