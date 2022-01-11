Рубль удержится в диапазоне 75-76 руб./$1 при ухудшении геополитического фона - Росбанк

Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 75-76 руб./$1 при ухудшении геополитического фона, отмечается в обзоре Росбанка.

"Возврат основных участников на локальный валютный рынок позволил рублевым парам укрепиться - доллар-рубль после нескольких попыток вернулся в диапазон 74,9-75,1 руб./$1, а евро-рубль - в диапазон 84,9-85,3/EUR1. Этому движению активно способствовал новостной поток со стороны Казахстана, где удалось оперативно стабилизировать ситуацию и к текущему моменту заявить о завершении миссии ОДКБ в ближайшие три дня. Одновременно с этим, риторика комментариев от представителей дипломатической миссии на переговорах с США и странами НАТО осталась неизменной относительно последних дней - она не стала ни лучше, ни хуже, что дает активам и рублю пространство для маневра по мере подведения итогов ключевых встреч", - пишут эксперт банка.

На их взгляд, в остальном фон для рубля выглядит нейтральным на ближайшую неделю. Котировкам барреля Brent удается держаться в интервале $81-82/барр. вопреки очередному ужесточению "антиковидных" ограничений в Азиатском регионе (введение локдауна во втором городе Китая, ограничение авиасообщения Гонконга с высоко рисковыми странами, продление ограничений в Японии). Кроме того, консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, показал медианную оценку ожидаемого объема покупок валюты на уровне 400 млрд руб., что существенно ниже показателей последних двух месяцев (502-518 млрд руб.), а ряд крупных дивидендных платежей остается в повестке ближайших недель.

"По совокупности факторов это может быть хорошим основанием для удержания рубля в интервале 75-76 против доллара США в случае неудовлетворительных новостей со стороны геополитики", - полагают аналитики Росбанка.

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