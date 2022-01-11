Долгосрочная перспектива цены акций Take-Two умеренно позитивна - BCS Express

Долгосрочная перспектива цены акций Take-Two Interactive Software выглядит умеренно позитивно, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

Американский разработчик и издатель видеоигр Take-Two объявил о приобретении другого разработчика - Zynga. 10 января цена акций Take-Two отреагировала на новость снижением на 12,7%, а котировки Zynga взлетели на 40,8%, констатирует аналитик инвестиционной компании.

Генеральный директор Take-Two Штраус Зелник останется генеральным директором объединенной компании. Zynga сохранит за собой два новых места в совете, увеличив нынешний совет до 10 членов.

"Take-Two имеет много действительно культовых проектов для консолей и PC, но студия давно не выпускала годных новинок, а последний перевыпуск трилогии GTA считают провальным. Ситуацию изменят новинки и новые рынки, как мобильные игры с покупкой Zynga. В будущем это может стать хорошим драйвером для роста акций и улучшения финансовых показателей", - указывает Гаврилов.

"Так как с технической стороны на короткой и средней дистанции есть риски более глубокого погружения, а также возможность отскоков вверх в рамках коррекции, то акции подходят для спекуляций. Долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно. Для возобновления роста потребуется новый триггер, им может стать хороший отчет за IV квартал 2021 года, анонс новых проектов и более подробные планы на будущее, связанные с приобретением Zynga", - пишет эксперт в комментарии BCS Express.

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