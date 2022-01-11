Идея дня: акции CF Industries и Yara могут возобновить рост - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции производителей удобрений CF Industries и Yara могут возобновить рост, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Производители азотных удобрений CF Industries Holdings и Yara могут перейти к росту после двухнедельного снижения котировок. Бумаги компаний подешевели на фоне коррекции мировых цен на удобрения", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

Однако, по мнению экспертов, вчерашние новости могут поддержать рост их стоимости:

- Три завода по производству карбамида в китайской провинции Шаньси получили требование сократить производство на 50% по экологическим причинам.

- Европейские заводы по производству удобрений, сократившие производство из-за повышения цен на природный газ, не спешат возобновлять работу.

- Трубопровод Ямал-Европа по-прежнему работает в реверсном режиме. Это может привести к более продолжительному периоду высоких цен на газ в Европе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.