Уверенности в активном росте рынка акций США в настоящее время нет - BCS Express

Уверенности в возможности активного восстановления рынка акций США в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Понедельник на рынке акций США стартовал с продолжения волны распродаж. В моменте индекс S&P 500 падал на 2%. Негативные настроения связаны с ростом доходностей по долларовым гособлигациям, а также ожиданиями неизбежного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Впрочем, пока идет QE, глубокие просадки рынка могут активно выкупаться, что и произошло. К концу сессии все падение по американским индексам удалось отыграть. Сильнее остальных отскочил высокотехнологичный сектор на фоне накопленной в предыдущие дни технической перепроданности", - отмечает аналитик инвесткомпании.

При этом Карпунин указывает, что подъем во второй половине торгов в понедельник сложно назвать устойчивым. "Уверенности в активном восстановлении рынка акций США сейчас нет. Пока все еще актуальна программа количественного смягчения, более вероятным является сценарий широкой амплитудной консолидации. При этом в прошлый раз, когда сворачивали QE, существенное падение S&P 500 произошло лишь через несколько месяцев после окончания программы", - пишет эксперт в комментарии.

"Смещение фокуса с "акций роста" на "акции стоимости" на горизонте I полугодия, на наш взгляд, позволит снизить риски. Что касается перспектив индекса S&P 500, то сверху область торможения расположена сейчас на 4720-4755 пунктах. Снизу в качестве поддержки выступает нижняя граница долгосрочного восходящего тренда (в районе 4585 пунктов)", - отмечает Карпунин.

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