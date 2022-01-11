Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,8-75,5 руб./$1 во вторник - "Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,8-75,5 руб./$1 и на уровне 84,8-86 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в понедельник, 10 января, укрепился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 75,00 руб. (-0,50 руб.), курс евро - 84,98 руб. (-0,74 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру вторника растет на 0,51% и составляет $81,28 за баррель. Рубль быстро сократил геополитический дисконт, но дальнейшее его быстрое укрепление все же под вопросом. Во вторник, 11 января, российский рубль продолжает укрепляться в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 74,8-75,5 руб. в паре с долларом и на уровне 84,8-86,0 руб. в паре с европейской валютой", - пишет старший трейдер Владислав Силаев.

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