Доходности ОФЗ покажут рост на торгах во вторник - Sber CIB

Доходности рублевых гособлигаций продолжат подъем в течение торговой сессии во вторник, считают аналитики Sber CIB.

"Участники рынка будут корректировать портфели перед первыми в текущем году аукционами Минфина. Наиболее выраженным движение будет в сегменте до пяти лет. Котировки этих облигаций пока в недостаточной степени учитывают риски дальнейшего ужесточения политики Банка России", - говорится в аналитическом материале инвестбанка.

Рубль в сложившихся условиях может укрепиться во вторник до 74,5 руб./$1, полагают в Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов инвестбанка, во вторник могут снизиться до $80,5 за баррель. Управление энергетической информации США опубликует статистику, которая, вероятно, подтвердит ожидания роста товарных запасов нефти в 2022 году.

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