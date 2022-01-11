Пара рубль/доллар попытается укрепиться на отметке 74,5 руб./$1 во вторник - ПСБ

Пара рубль/доллар попытается укрепиться на отметке 74,5 руб./$1 во вторник, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Рубль дорожал сильнее других ключевых валют развивающихся стран в ходе торгов понедельника. Основными факторами поддержки национальной валюте выступили высокие цены на сырье, в том числе на нефть Brent, которая удерживается выше отметки $81/барр. (около октябрьских максимумов), а также выкуп инвесторами заметно скорректировавшихся технологических компаний на фондовом рынке США. Объемы торгов на отечественном валютном рынке заметно выросли, что говорит о сохранении привлекательности отечественной валюты у игроков. На утро вторника формируется благоприятный фон для укрепления рубля: нефть Brent торгуется в плюсе, большинство ключевых валют развивающихся стран пытаются продолжить укрепление к доллару, поддерживаемые замедлением роста ставок по государственным долговым бумагам США. Ожидаем, что во вторник пара доллар-рубль попытается продолжить нисходящий тренд, закрепившись у отметки 74,5 руб./$1", - отмечает эксперт банка.

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