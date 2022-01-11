Индекс Мосбиржи проведет торги вторника, вероятно, в диапазоне 3690-3810п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 3690-3810 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Российские фондовые индексы в начале основной торговой сессии выйдут в плюс, отыгрывая улучшение настроений на нефтяных площадках, а также умеренно оптимистичные сигналы с переговоров США и России. Обсуждение ситуации по безопасности в Европе с НАТО продолжится в среду, следовательно, во вторник российские активы будут реагировать главным образом на общеэкономические сигналы. В этом контексте на мировых фондовых биржах все еще можно говорить о преобладании ухода от риска и коррекционном характере роста. Вторник при этом отметится выступлениями глав ФРС и ЕЦБ. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 3690-3810 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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