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11 января 2022 года 09:36

Индекс Nasdaq отыграл падение

Индекс Nasdaq закрылся в плюсе, Dow Jones и Standard & Poor's 500 снизились на торгах в понедельник. Большинство фондовых индексов Азии снижаются во вторник, растет только Гонконг. Цены на нефть растут на торгах во вторник.

Американский фондовый индекс Nasdaq Composite, в понедельник падавший на 2,72%, или более чем на 400 пунктов, завершил торги в плюсе и продемонстрировал рекордное восстановление в течение одной сессии почти за два года.

На прошлой неделе индекс упал на максимальные с февраля 2021 года 4,5%.

"Очевидно, что коррекция в техсекторе давно назрела, - сказал Эрик Минц из Eagle Asset Management. - После этого снижения оценки стоимости вернулись на более разумную территорию ".

По ходу сессии в понедельник индекс опускался ниже 200-дневной скользящей средней, но сумел избежать первого за 20 месяцев закрытия ниже этой важной отметки. Кроме того, Nasdaq вплотную приближался к коррекции, то есть к снижению на 10% с последнего пика.

Такая негативная динамика в ходе торгов была вызвана ожиданиями резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва. Перспектива роста ставок повысила доходность американских гособлигаций и негативно сказалась на акциях, особенно на бумагах технологических компаний, составляющих основную долю в расчете Nasdaq.

Однако затем ИТ-гиганты начали отыгрывать снижение, и акции Apple Inc. (SPB: AAPL), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Nvidia Corp. (SPB: NVDA) сумели выйти в небольшой плюс. Цена бумаг Meta Platforms (SPB: FB) Inc. (ранее известная как Facebook) опустилась на 1,1%.

Индексы S&P 500 и Dow Jones закрылись в "красной зоне", но также существенно отыграли потери и отошли от сессионных минимумов.

Федеральная резервная система (ФРС) может поднять базовую процентную ставку четыре раза в этом году и начать сокращение объема активов на балансе уже в июле, полагают эксперты Goldman Sachs.

Быстрый прогресс в восстановлении рынка труда США и "ястребиные" сигналы, которые можно было увидеть в протоколе декабрьского заседания ФРС, позволяют предположить, что нормализация денежно-кредитной политики американским ЦБ будет происходить быстрее, чем ожидалось, полагает аналитик Goldman Ян Хатциус.

"Мы, как и прежде, ожидаем подъема ставки Федрезервом в марте, июне и сентябре, однако также добавили к своим прогнозам еще и декабрьский подъем", - отмечает Хатциус.

Тем временем важнейшим событием для рынка на этой неделе станет публикация данных об инфляции в США в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября.

В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах выросли на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

Также инвесторы следили за корпоративными новостями и ждали квартальных отчетностей крупнейших банков Уолл-стрит, которые будут обнародованы в конце недели.

Акции американского разработчика видеоигр Zynga Inc. взлетели на 41% на новости о том, что Take-Two Interactive Software (SPB: TTWO) покупает компанию за $12,7 млрд. Цена бумаг Take-Two упала на 13%.

Котировки бумаг Lululemon Athletica (SPB: LULU) снизились на 1,9% после того, как канадский производитель и продавец спортивной одежды сообщил, что его прибыль и выручка в четвертом квартале текущего финансового года будут ближе к нижним границам прогнозных диапазонов из-за негативного влияния коронавируса.

Капитализация Cardinal Health (SPB: CAH) опустилась на 5,9%. Дистрибьютор лекарственных препаратов ухудшил прогноз прибыли в расчете на акцию на 2022 фингод на 40-45 центов из-за подскочившей инфляции и перебоев в цепочках поставок.

Рыночная стоимость медиакомпании Discovery Inc. (SPB: DISCA) снизилась на 4,9% после сообщения о приобретении 10%-ной доли разработчика платформы для таргетированной рекламы OpenAP.

Акции Nike Inc. (SPB: NKE) и Boeing Co. (SPB: BA) подешевели на 4,2% и 2,9% соответственно, став лидерами снижения в индексе Dow Jones. Цена бумаг Visa Inc. (SPB: V) опустилась на 2,3%, Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 1,56%, 3M Co. (SPB: MMM) - на 1,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник снизился на 162,79 пункта (0,45%) и составил 36068,87 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 6,74 пункта (0,14%) - до 4670,29 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 6,93 пункта (0,05%) и составил 14942,83 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник снижаются, слабую позитивную динамику показывает только гонконгский индикатор.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало снижение американского рынка акций, а также растущее число заражений штаммом "омикрон" в мире, особенно в Китае, сообщает MarketWatch.

Крупные компании, в том числе автопроизводители, такие как Toyota, рассчитывали на восстановление поставок полупроводников и других продуктов из КНР и других стран Азии по мере расширения вакцинации и проведения других масштабных мер по профилактике COVID-19. Однако недавний всплеск заболеваемости, вызванный новым штаммом, разрушает эти надежды, отмечают эксперты.

"Рынок немного потрясен общей неопределенностью, - полагает главный аналитики TD Ameritrade Джей Джей Кинахан. - Я ожидаю сохранения высокой волатильности, по крайней мере, до конца первого квартала".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК уменьшился на 0,9%.

В число лидеров снижения котировок входят акции производителя промышленного оборудования Keyence Corp. (-8%), косметической Shiseido Co. (-5,5%) и выпускающей электронные компоненты Taiyo Yuden Co. (-4,9%).

Также дешевеют бумаги производителя потребительской электроники Sony (-0,6%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,2%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-1,9%).

Между тем растет стоимость представителей финансового сектора, включая Sompo Holdings Inc. (+4,9%), Fukuoka Financial Group Inc. (+4,6%), Shinsei Bank Ltd. (+3,4%). Кроме того, на 2,7% подорожали бумаги горнодобывающих компаний Pacific Metals Co. и Sumitomo Metal Mining Co. на фоне повышения цен на цветные металлы.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК снизился на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дорожают акции биотехнологической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6,5%), представителей сферы недвижимости CK Asset Holdings (+3%) и Country Garden Services Holdings Co. (+3%). Помимо этого в число лидеров подъема входят бумаги интернет-компаний JD.com Inc. (+2,4%) и Tencent Holdings Ltd. (+1,9%).

При этом теряют в цене акции автопроизводителей Great Wall Motor (-5,1%), Geely Automobile Holdings Ltd. (-3,2%) и BYD Co. (-1,9%), страховщиков Ping An Insurance (Group) Co. of China (-1,7%) и AIA Group (-1,6%), а также производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (-1,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК опустился на 0,2%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - практически не изменилась.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,8%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подешевели на 0,3%, в то время как бумаги другого представителя отрасли Rio Tinto поднялись в цене на 0,4%.

Розничные продажи в Австралии в ноябре подскочили на 7,3% относительно предыдущего месяца и достигли рекорда, сообщило статуправление страны во вторник. Это обусловлено распродажами в "черную пятницу", а также предпраздничными покупками.

Средний прогноз аналитиков предполагал повышение всего на 3,9%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 МСК во вторник составляет $81,24 за баррель, что на $0,37 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,88 (1,08%) - до $80,87 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,74 за баррель, что на $0,51 (0,65%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в понедельник стоимость этих контрактов опустилась на $0,67 (0,85%) и составила $78,23 за баррель.

Давление на котировки накануне оказали опасения по поводу спроса на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

В китайском городе Тяньцзинь недалеко от Пекина началось тестирование населения на COVID-19 после того, как у 20 человек обнаружили коронавирус, сообщили государственные СМИ в минувшие выходные. Новые заражения выявили 7 и 8 января, при этом у двух человек подтвердилось заражение штаммом "омикрон".

Во вторник на рынок вернулся некоторый аппетит к риску, при этом поддержку ценам на нефть оказало ослабление доллара США.

Тем временем Ливия постепенно восстанавливает добычу после снижения на прошлой неделе из-за временного закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны. После завершения работ на объекте производство выросло на 900 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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