Рынок ОФЗ остается инвестиционно привлекательным в настоящее время - Сбер Управление Активами

Рынок рублевых гособлигаций остается инвестиционно привлекательным в настоящее время, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"На локальном долговом рынке в фокусе инвесторов остаются геополитические новости, а также данные по инфляции. По нашему мнению, рынок ОФЗ инвестиционно привлекателен, поскольку в 2022 году ждём замедления инфляции. Текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики, на наш взгляд, близок к завершению", - указывает эксперт в аналитическом материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.