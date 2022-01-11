Шансы на умеренное укрепление рубля в ближайшее время сохраняются - BCS Express

Шансы на умеренное укрепление рубля по отношению к доллару США в ближайшей перспективе сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Курс USD/RUB в понедельник опустился к 75 руб./$1 и практически вернулся на уровень конца декабря 2021 года. Можно говорить о том, что локальный рост пары из-за фактора Казахстана уже отыгран. На наш взгляд, это абсолютно справедливо, учитывая постепенную стабилизацию ситуации в стране. Впрочем, стоит отметить, что возврат курса на исходные позиции все-таки произошел еще и на фоне роста нефтяных цен. Поэтому при прочих равных шансы на умеренное укрепление рубля в ближайшей перспективе сохраняются, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - Ключевым драйвером станет развитие истории по дальнейшим переговорам на тему гарантий безопасности. С технической точки зрения ближайшая сильная область поддержки по паре USD/RUB проходит около 73-73,3 руб./$1".

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