Акции "нефтянки", скорее всего, будут торговаться во вторник лучше рынка - "Алор Брокер"

Акции российских компаний нефтяного сектора, скорее всего, будут торговаться во вторник лучше рынка, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Техническая картина по индексу Мосбиржи ухудшается. Начавшийся в середине декабря технический отскок не привел к закреплению индикатора выше важной отметки 3800 пунктов, и цель 3500 пунктов вновь замаячила на горизонте. Для ее достижения нужен лишь повод. Им может стать снижение американского фондового рынка, где ситуация также не радостная. В такой ситуации основную поддержку рублевым активам оказывает нефть. Благодаря ей лучше рынка выглядели акции нефтяных компаний. Ожидаем аналогичную тенденцию и во вторник, - пишет главный аналитик Алексей Антонов. - Утром российские акции пытаются подрасти на слабопозитивном внешнем фоне, однако уверенности в продолжении восходящей динамики в течение дня нет никакой".

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