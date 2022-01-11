Акции ПИКа и ЛСР в текущий момент интересны для средне- и долгосрочных покупок - "Алго Капитал"

Акции "Группы компаний ПИК" и "Группы ЛСР" в текущий момент достаточно привлекательны для включения в среднесрочные и долгосрочные портфели бумаг, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Заметным событием понедельника во втором эшелоне стало резкое повышением стоимости акций застройщиков "ЛСР" и "ГК ПИК". Явные информационные поводы для такого движения отсутствовали. Более того, это нельзя было назвать отраслевой тенденцией, поскольку обыкновенные акции "Группы компаний "Самолет" и GDR Etalon не подорожали. Добавим, что бумаги компаний "ПИК" и "ЛСР" в настоящее время торгуются на относительно низких уровнях, и они достаточно привлекательны для включения в среднесрочные и долгосрочные портфели", - пишет эксперт в комментарии.

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