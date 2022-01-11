Основной фокус внимания в I-II кварталах 2022г - акции банков и нефтегазового сектора - BCS Express

Фокус внимания инвесторов в первом-втором кварталах текущего года в первую очередь будет сосредоточен на ликвидных акциях нефтегазового и банковского секторов, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Среднесрочные перспективы российского рынка в значительной степени завязаны на геополитическом фоне, и с этим пока сложно спорить. Однако в целом фундаментальная картина на горизонте ближайших 12 месяцев выглядит позитивной, если не будет происходить никаких внешних обострений, - пишет аналитик инвестиционной компании. - В I-II кварталах года фокус в первую очередь на ликвидных акциях нефтегазового и банковского секторов. Во II полугодии вместе с разворотом инфляционных трендов повышенный интерес инвесторов может вернуться к бумагам потребительского сектора и даже электроэнергетики".

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