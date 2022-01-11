Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 11 января. Доллар США и евро чуть слабеют на старте торгов "Московской биржи" во вторник, рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине вслед за ростом нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,94 - 75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,95 руб./$1 (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 84,9475 руб./EUR1 (-3,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,21 коп. к уровню закрытия 10 января, до 79,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,15 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 18,4 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на старте торгов 11 января на фоне роста цен на нефть эталонных марок. При этом сдерживающим фактором большего роста нацвалюты является низкая активность инвесторов. В частности, участники рынка находятся в ожидании первых результатов российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, которые в понедельник начались в Женеве.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,27 за баррель, что на 0,49% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $78,77 за баррель, что на 0,69% выше цены на закрытие рынка 10 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,77%, китайский CSI300 - на 0,29%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американский фондовый индекс Nasdaq Composite, в понедельник падавший на 2,72%, или более чем на 400 пунктов, завершил торги в плюсе и продемонстрировал рекордное восстановление в течение одной сессии почти за два года. Такая негативная динамика в ходе торгов была вызвана ожиданиями резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва. Перспектива роста ставок повысила доходность американских гособлигаций и негативно сказалась на акциях, особенно на бумагах технологических компаний, составляющих основную долю в расчете Nasdaq.

Индексы S&P 500 и Dow Jones закрылись в "красной зоне", но также существенно отыграли потери и отошли от сессионных минимумов.

Федеральная резервная система (ФРС) может поднять базовую процентную ставку четыре раза в этом году и начать сокращение объема активов на балансе уже в июле, полагают эксперты. Быстрый прогресс в восстановлении рынка труда США и "ястребиные" сигналы, которые можно было увидеть в протоколе декабрьского заседания ФРС, позволяют предположить, что нормализация денежно-кредитной политики американским ЦБ будет происходить быстрее, чем ожидалось, считают аналитики.

Важнейшим событием для рынка на этой неделе станет публикация данных об инфляции в США в среду. Аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября.