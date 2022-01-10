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10 января 2022 года 19:40

Рынок акций РФ завершил день откатом вслед за миром на опасениях ужесточения ДКП ФРС

Москва. 10 января. Оптимистичный настрой рынка акций РФ, подогретый утром ослаблением геополитической напряженности после прошедших протестных беспорядков в соседнем Казахстане, вечером сменился пессимизмом из-за распродаж на внешних рынках на ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Индекс Мосбиржи после утреннего роста выше 3810 пунктов откатился к закрытию основных торгов ниже 3740 пунктов, выросли акции "Русала" на фоне ожиданий решения акционеров о выплате дивидендов за 9 месяцев 2021 года.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3738,68 пункта (-0,4%), индекс РТС вырос до 1565,31 пункта (+1,3%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 4%.

Доллар снизился до 75,25 рубля (-0,51 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,2%), бумаги "Московской биржи" (-3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,9% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%).

Подорожали акции UC Rusal (+2,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане, эта тема не касается американцев, заявил в воскресенье "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что международные террористы принимали участие в беспорядках в стране с целью захвата власти.

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Токаев сообщил, что теперь полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях.

Также Токаев планирует уже во вторник внести в парламент страны предложения по новому составу правительства.

Президент РФ Владимир Путин на встрече Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что контингент ОДКБ отправлен в Казахстан на ограниченный период, страны ОДКБ не допустят силовой смены власти на своих территориях. Также Путин заявил о постепенной стабилизации ситуации в Казахстане.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, начало торгов на рынке акций РФ в понедельник прошло с уверенным повышением на фоне сокращения геополитической напряженности и высоких цен на нефть, но потом игроки начали фиксировать прибыль из-за ухудшения внешней конъюнктуры. Инвесторы следят за предстоящими переговорами формата Россия-ОБСЕ и Россия-НАТО, но пока никто не нервничает по этому поводу, считает он.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, на рынках сохраняются опасения более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС, что отражается в росте доходностей гособлигаций США. Показатель 10-летних бумаг в понедельник вновь переписал 2-летний максимум, превысив 1,8% годовых.

Существенную поддержку рублевым активам оказала стабилизация ситуации в Казахстане. Однако геополитические риски остаются высокими, поскольку прозвучавшие на выходных заявления Запада по поводу предложений России о гарантиях безопасности снизили вероятность прогресса на переговорах по этому вопросу.

Нефть не смогла развить восходящий импульс, котировки днем совершили несколько резких разнонаправленных движений, после чего вечером ушли в "минус" на фоне улучшения ситуации в Казахстане. На фоне протестной активности в стране была снижена добыча на месторождении Тенгиз. Ожидается, что уже на этой неделе производство будет постепенно возвращаться к нормальным уровням.

Рост доходностей гособлигаций США обусловлен опасениями более раннего старта повышения процентных ставок Федрезервом. Кроме того, что этот процесс может происходить быстрее, чем ранее надеялись инвесторы, он может сопровождаться сокращением баланса ФРС. Эта процедура фактически обратная QE, поэтому способна ударить по всем рынкам, поскольку будет ухудшать ситуацию с ликвидностью, полагает Бабин.

Аналитик компании "Сбер управление активами" Александра Овчинникова полагает, что настрой инвесторов остается осторожным ввиду ситуации с коронавирусом в Китае. Европейские площадки завершают торги снижением, в Великобритании количество заболевших "омикроном" вблизи пика. Американские индексы также снижаются во главе с бумагами технологических компаний на фоне роста доходности облигаций.

Нефть умеренно просела из-за преодоления перебоев в добыче из Ливии и Казахстана. Однако в случае сохранения рыночной конъюнктуры нефтяные котировки останутся вблизи текущих уровней в ближайшее время.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отметил спрос на акции строительных компаний, а также химии и нефтехимии. Металлургический сектор подрос на бумагах "РусАла", En+ (MOEX: ENPG) и "Норникеля", где сдерживали рост просевшие бумаги золотодобывающих компаний и сталеваров.

Рост в бумагах ГМК "Норникель" может быть связан с предстоящей на этой неделе дивидендной отсечкой. Владельцы акций на конец торгов среды могут претендовать на выплату 1523 рублей на бумагу.

Рубль укрепился на фоне успокоения ситуации в Казахстане, а также дорогой нефти. Кроме того, от инфляции в декабре ожидают небольшого замедления - до 8,2% после ноябрьских 8,4%. Соответственно, у ЦБ РФ может оказаться недостаточно оснований для дальнейшего повышения ставки. Более того, если инфляция продолжит замедляться, то это будет повышать реальную положительную доходность рубля.

Беспорядки в Казахстане почти ликвидированы, ситуация взята под контроль. Соответственно, в геополитическом плане риски заметно снизились. Переговоры РФ и США в Женеве пока не позволяют рассчитывать на какие-либо позитивные итоги, но сам факт переговоров уже является фактором снижения рисков.

Европейские индексы снижаются. Основные тревоги связаны с ожиданиями роста ставок, а также с продолжающейся волной распространения COVID-19-Omicron, который "игнорирует" высокий уровень вакцинации населения. Позитивно на ожидания роста ставок реагируют акции банков. Инфляция в еврозоне в декабре достигла уже 5,0%, что вполне способно заставить ЕЦБ приступить к ужесточению денежной политики. Банковский сектор растет уже шестую сессию подряд, а вот сектор недвижимости снижается пятую сессию подряд.

Нефть растеряла свой скромный рост начала дня. Стабилизация ситуации в Казахстане предполагает восстановление поставок. В частности, оператор нефтяного месторождения Тенгиз компания Chevron заявляет о постепенном восстановлении логистики поставок. Однако Казахстан - это далеко не единственное проблемное направление. В частности, поставки Azeri crude через турецкий порт Джейхан снизятся в феврале до 14,72 млн баррелей с 17,27 млн баррелей в январе. В ОПЕК восстановили производство в декабре лишь на 70 тыс. б/с при увеличении разрешенной квоты на 253 тыс. б/с. Сохраняющаяся структура бэквордации во фьючерсах на нефть также указывает на текущий перекос в сторону спроса, отмечает аналитик.

Тем временем, Goldman Sachs выступил с очередным пессимистичным прогнозом: банк ожидает четырех повышений ставки ФРС в 2022 году вместо прежних трех, а также начало сокращения баланса ФРС с июля вместо прежнего прогноза на декабрь. Риски роста стоимости труда могут заставить ФРС действовать более оперативно. В целом торги на рынке акций США могут проходить по сценарию конца прошлой недели, когда на фоне роста доходностей облигаций инвесторы распродавали акции технологичных компаний, считает Кочетков.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,01-1% на фоне статистических данных о числе рабочих мест в США, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков (количество рабочих мест в декабре выросло на 199 тыс. при прогнозах роста на 450 тыс.; безработица упала до 3,9%, минимума с февраля 2020 года, при прогнозах снижения до 4,1% с ноябрьских 4,2%).

В понедельник в Азии преобладал рост индексов (Япония не работает по случаю Дня совершеннолетия, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%), однако проседает после утреннего роста Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,7-1,4%), продолжилась коррекция в Штатах (индексы снижаются на 1,5-2,6%).

Нефтяной рынок в понедельник прекратил рост после скачка на 5% по итогам прошлой недели на опасениях нехватки предложения на рынке из-за нестабильной ситуации в Казахстане и Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $81,38 за баррель (-0,5% и -0,3% в пятницу), февральский фьючерс на WTI стоит $78,65 за баррель (-0,3% и -0,7% в пятницу).

Добыча в Ливии, сократившаяся на прошлой неделе из-за закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны, восстанавливается. После завершения работ на нефтепроводе производство выросло на 900 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-9,3%), бумаги "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-6,5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-5,5%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-5%).

Лидерами роста выступили акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+8,9%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+7,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,9%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+4,7%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,3%).

В понедельник стало известно, что дочерняя компания ОАО "РЖД - ООО "Энергопромсбыт" (Москва) - вышла из состава акционеров ПАО "Территориальная генерирующая компания N14". По сообщению ТГК-14, "Энергопромсбыт" продал свою долю в 39,8058% владивостокскому АО "Дальневосточная управляющая компания". Сумма сделки не раскрывается.

Инвестиционный стратег компании "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев отметил рост акций "ПИКа", которые дорожают с конца декабря в отсутствие новостей и за это время прибавили порядка 20%. Скорее всего, инвесторы восстанавливают позиции в акциях лидера строительного сектора перед публикацией операционных результатов компании на следующей неделе. В фокусе внимания помимо объемов реализации и динамики цен недвижимости будут темпы роста новых бизнесов группы.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,09 млрд рублей (из них 17,74 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 15,56 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,76 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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