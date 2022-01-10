Рубль вечером сократил темпы роста к доллару и евро на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к риску

Москва. 10 января. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине на фоне ослабления геополитической обстановки вокруг РФ, связанного со стартом переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.

Курс доллара США составил 75,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 46,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,21 руб./EUR1, подешевев на 81,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 62,36 копейки - до 79,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подсократил темпы роста на вечерних торгах, но продолжает укрепляться и к доллару, и к евро. Участники рынка находятся в ожидании первых результатов российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, которые в понедельник начались в Женеве. Накануне прошли предварительные переговоры с американской стороной, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую межведомственную делегацию на переговорах с США, назвал эту встречу сложной, но деловой.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала", ориентировочно на 20:00 МСК понедельника запланировано общение замминистра с прессой, в ходе которого будут даны российские оценки по итогам их первого дня.

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден условились во время телефонного разговора 30 декабря, что переговоры по безопасности должны состояться в первой половине января и проходить по трем линиям: двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).

Между тем глобальные инвесторы сфокусированы на растущих ожиданиях скорого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Ожидания ужесточения ДКП ФРС, в том числе, спровоцировали рост доходностей гособлигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries умеренно увеличивается в понедельник и находится вблизи отметки 1,8%. За прошлую неделю показатель подскочил максимальными темпами с сентября 2019 года. Рост доходности снижает привлекательность рисковых инвестиций.

Важнейшим событием для рынка на этой неделе станет публикация данных об инфляции в США в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября.

В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах выросли на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

Статданные по американскому рынку труда, обнародованные в минувшую пятницу, показали менее существенный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в США в декабре, однако снижение безработицы превзошло прогнозы экспертов. Количество рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 199 тыс. после подъема на 249 тыс. в ноябре, безработица упала до 3,9% - минимума с февраля 2020 года, сообщило министерство труда США.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест на 450 тыс. и снижения безработицы до 4,1% с ноябрьских 4,2%.

Состояние американского рынка труда является ключевым фактором, влияющим на решения Федрезерва в сфере денежно-кредитной политики.

Протокол декабрьского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ.

"Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорилось в опубликованном в среду протоколе.

Кроме того, в документе отмечалось, что на момент заседания, прошедшего 13-14 декабря, "несколько участников считали, что условия на американском рынке труда в основном соответствуют понятию о полной занятости".

Цены на нефть эталонных марок несколько усилили снижение вечером в понедельник после активного роста по итогам прошлой недели, вызванного опасениями дефицита предложения на рынке из-за нестабильной ситуации в Казахстане и Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник составляет $81,32 за баррель, что на 0,53% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,59 за баррель, что на 0,39% ниже итогового значения предыдущей сессии.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,1%, WTI - на 4,9%.

Оператор крупнейшего казахстанского нефтяного месторождения Тенгиз сообщил на прошлой неделе, что был вынужден скорректировать объемы добычи из-за протестов в стране, отмечает S&P Global Platts.

Тем временем Ливия постепенно восстанавливает добычу после снижения на прошлой неделе из-за закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны. После завершения работ на нефтепроводе производство выросло на 900 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти КНР организовали массовую кампанию по тестированию населения в городе Тяньцзинь, стараясь не допустить распространения инфекции.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу " управляющий активами УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Алексеев, рубль укрепляется на торгах в понедельник благодаря снижению напряженности относительно ситуации в Казахстане и переговорам по стратегической безопасности. "Политическая ситуация в Казахстане постепенно нормализуется, что несколько снизило напряженность на российском финансовом рынке. Более важным фактором, влияющим на настроения участников торгов, остаются начавшиеся переговоры Россия - США и НАТО по вопросам гарантии стратегической безопасности, итоги которых могут стать очередным драйвером для рынка. Фундаментальный внешний фон, скорее, благоприятен для дальнейшего укрепления рубля, цены на нефть и металлы остаются на локальных максимумах. Возможное более раннее повышение долларовых ставок, ставшее основным вопросом на повестке мировых рынков в начале года, в ближайшее время вряд ли окажет заметное влияние на внутренний курс из-за низкого спроса на валютные кредиты в российской экономике и уже большой разницы в текущих ставках", - говорит Алексеев.

"Рубль с открытия активно укрепляется, чему поначалу способствовал рост глобальных площадок и нефти. Однако после старта основной российской сессии внешний фон ухудшился, но рубль отреагировал на это лишь кратковременными просадками, оставаясь около достигнутых вершин. На рынках сохраняются опасения более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС, что отражается в росте доходностей гособлигаций США. Показатель десятилетних бумаг в понедельник вновь переписал двухлетний максимум. Существенную поддержку рублевым активам оказала стабилизация ситуации в Казахстане. Однако геополитические риски остаются высокими, поскольку прозвучавшие на выходных заявления Запада по поводу предложений России о гарантиях безопасности снизили вероятность прогресса на переговорах по этому вопросу, которые начались сегодня", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 января на 83,89 копейки, до 75,1315 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,062 рубля, до 85,1315 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 68,58 копейки по отношению к четвергу, 30 декабря, когда состоялись предыдущие торги данным контрактом, и составил 75,0848 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 54,98 копейки относительно пятницы и составил 75,0957 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 788,4 млн, из которых $813,582 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 974,818 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 94,44 копейки относительно 30 декабря, до 85,0663 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 67,94 копейки относительно пятницы и составил 85,0269 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR657,331 млн, из которых EUR177,287 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR480,044 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 10 января провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 598,4 млрд рублей (при лимите 2,56 трлн млрд рублей и спросе 1 трлн 598,4 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых.

Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 35 дней привлекли 30,01 млрд рублей при лимите в 30,01 млрд рублей, следует из материалов ЦБ РФ. На предыдущем аналогичном аукционе в декабре 2021 года банки привлекли 100 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, 10 января, относительно предыдущего торгового дня, который пришелся на предновогодний четверг, 30 декабря. Напротив, ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) слегка понизились на старте первой рабочей пятидневки.

Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 53 базисных пункта (б.п.) - до 8,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 24 б.п. - до 8,67% годовых, ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п., повысившись до 9,03% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. каждая - до 9,49% и 9,65% годовых соответственно.