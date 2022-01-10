Рубль днем уверенно растет к доллару и евро благодаря надеждам на снижение геополитической напряженности

Москва. 10 января. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на фоне ослабления геополитической обстановки вокруг РФ, связанного со стартом переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.

Курс доллара США составил 74,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 79,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,91 руб./EUR1, подешевев на 1,1225 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 94,1 копейки - до 79,43 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 января на 83,89 копейки, до 75,1315 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,062 рубля, до 85,1315 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно повышается к доллару и евро на дневных торгах в ожидании первых результатов российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, которые в понедельник начались в Женеве. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала", ориентировочно на 20:00 МСК запланировано общение замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, возглавляющего российскую межведомственную делегацию на переговорах с США, с прессой, в ходе которого будут даны российские оценки по итогам их первого дня.

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден условились во время телефонного разговора 30 декабря, что переговоры по безопасности должны состояться в первой половине января и проходить по трем линиям: двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).

Между тем глобальные инвесторы сфокусированы на растущих ожиданиях скорого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Статданные по американскому рынку труда, обнародованные в минувшую пятницу, показали менее существенный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в США в декабре, однако снижение безработицы превзошло прогнозы экспертов. Количество рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 199 тыс. после подъема на 249 тыс. в ноябре, безработица упала до 3,9% - минимума с февраля 2020 года, сообщило министерство труда США.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест на 450 тыс. и снижения безработицы до 4,1% с ноябрьских 4,2%.

Состояние американского рынка труда является ключевым фактором, влияющим на решения Федрезерва в сфере денежно-кредитной политики.

Протокол декабрьского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ.

"Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорилось в опубликованном в среду протоколе.

Кроме того, в документе отмечалось, что на момент заседания, прошедшего 13-14 декабря, "несколько участников считали, что условия на американском рынке труда в основном соответствуют понятию о полной занятости".

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в понедельник после активного роста по итогам прошлой недели, вызванного опасениями дефицита предложения на рынке из-за нестабильной ситуации в Казахстане и Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник составляет $81,66 за баррель, что на 0,11% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,79 за баррель, что на 0,14% ниже итогового значения предыдущей сессии.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,1%, WTI - на 4,9%.

Оператор крупнейшего казахстанского нефтяного месторождения Тенгиз сообщил на прошлой неделе, что был вынужден скорректировать объемы добычи из-за протестов в стране, отмечает S&P Global Platts.

Тем временем Ливия постепенно восстанавливает добычу после снижения на прошлой неделе из-за закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны. После завершения работ на нефтепроводе производство выросло на 900 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти КНР организовали массовую кампанию по тестированию населения в городе Тяньцзинь, стараясь не допустить распространения инфекции.

"Динамику курса пары "доллар-рубль" продолжает определять геополитика. Состоявшийся в конце декабря телефонный разговор президентов РФ и США не добавил позитива рынку. В результате инвесторы предпочитали не рисковать, дожидаясь итогов встречи Россия-НАТО. Позитива рублю не добавляли также события в Казахстане и ожидания более раннего ужесточения ДКП в США. В результате на неделе курс пары "доллар-рубль" превышал 77,1 руб./$, обновив максимумы с апреля. Впрочем, сегодня курс пары "доллар-рубль" снижается, находясь около 75 руб./$1. Для динамики рубля на этой неделе определяющей будет встреча Россия-НАТО, которая должна пройти 12 января. А сегодня инвесторы будут следить за ходом переговоров России и США. В целом сложно ожидать значительного укрепления рубля до раскрытия итогов встречи Россия-НАТО, но при позитивном исходе переговоров у рубля есть потенциал к существенному укреплению на фоне повышенных цен на нефть и высоких уровней ключевой ставки", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На минувшей неделе рубль изрядно подешевел - на пике доллар касался апрельских максимумов в районе отметки 77 рублей, откуда ушел на техническую коррекцию. Сегодня пара "доллар-рубль" доходила до зоны 74,75 руб./$1, однако импульс отката не получил дальнейшего развития. Более того, котировки сокращают утренние потери, пытаясь вернуться за пределы отметки 75 руб./$1, что может сигнализировать о неготовности нашей валюты к полноценному восстановлению. После всплеска волатильности рубль пытается сузить диапазон колебаний и покинуть зону турбулентности. Основной негатив от ситуации в Казахстане отыгран, и если обстановка в проблемной стране продолжит стабилизироваться, в ближайшие дни давление на "россиянина" ослабнет, по крайней мере с этого фронта. Впрочем, есть и прочие риски, которые могут заставить рубль оставаться в оборонительной позиции. Прежде всего это долларовый фактор в контексте растущих ожиданий более агрессивного ужесточения политики ФРС", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Банк России 10 января провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 598,4 млрд рублей (при лимите 2,56 трлн млрд рублей и спросе 1 трлн 598,4 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых.

Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 35 дней привлекли 30,01 млрд рублей при лимите в 30,01 млрд рублей, следует из материалов ЦБ РФ. На предыдущем аналогичном аукционе в декабре 2021 года банки привлекли 100 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, 10 января, относительно предыдущего торгового дня, который пришелся на предновогодний четверг, 30 декабря. Напротив, ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) слегка понизились на старте первой рабочей пятидневки.

Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 53 базисных пункта (б.п.) - до 8,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 24 б.п. - до 8,67% годовых, ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п., повысившись до 9,03% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. каждая - до 9,49% и 9,65% годовых соответственно.