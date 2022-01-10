Цикл повышения ключевой ставки ЦБ РФ подходит к концу - Райффайзенбанк

Цикл повышения ключевой ставки ЦБ РФ подходит к концу, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Инфляция закончила декабрь 2021г вблизи отметки 8,4% г./г., оставшись на том же уровне, что и месяцем ранее. Месячная инфляция (с исключением сезонности) ожидаемо осталась на нисходящем тренде, снизившись уже практически в 2 раза от пика в октябре (от уровня в 1,1% м./м. до 0,6% м./м.). Это значение хотя все еще и превышает темп, соответствующий цели ЦБ (~0,3-0,4% м./м.), но, на наш взгляд, уже является улучшением. Мы полагаем, что ожидаемое в 2022г ослабление потребительского спроса должно существенно охладить ценовую динамику: объем социальных выплат (даже с учетом индексации) вряд ли будет сопоставим с беспрецедентными значениями 2021г, а отложенный эффект от ужесточения ДКП и макропруденциальных мер проявится в полной мере. С учетом этого, мы полагаем, что цикл повышения ключевой ставки подходит к концу - при прочих равных, это вопрос 1-2 заседаний", - пишут аналитики банка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

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