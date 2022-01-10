"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $178

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $178 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: $162, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что 14 января стартует сезон отчетности, и по традиции первыми будут отчитываться банки. Аналитики ожидают роста выручки JPMorgan до $29,87 млрд и прибыли на акцию $3. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022г рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают они.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в боковом тренде, где предпринимает попытки обновления максимума. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $162 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,1", - указывают стратеги "Финама".

JPMorgan Chase & Co - американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира.

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