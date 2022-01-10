BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Роснефть 001Р-04, МТС 001Р-06, ПИК 001Р-03, АФК Система-001Р-13 и ОФЗ-ИН 52001, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Доходности ОФЗ по итогам первой недели января выросли. Негативная динамика гособлигаций может быть связана главным образом с переоценкой суверенных рисков из-за возможного участия России в стабилизации ситуации в Казахстане. Также нерезиденты могли сокращать риски в преддверии важных переговоров между Россией и США по вопросам безопасности. На этой неделе геополитическая повестка будет оставаться в фокусе внимания. Также интерес будет представлять оперативная статистика от Росстата по инфляции в начале года. Замедление инфляции могло бы позитивно сказаться на рыночных ожиданиях, но пока вероятность существенного отклонения от прежней траектории невысока. Снижение темпов роста цен может идти медленно, что повысит риски еще одного шага повышения ключевой ставки на февральском заседании регулятора", - пишут эксперты BCS Express.

В обновленный топ-5 вошли облигации "Роснефти" серии 001Р-04: "Доля компании в мировой добыче нефти составляет 6%. Выручка за 9 мес. 2021г составила 6,2 трлн руб. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО "Роснефтегаз". Рейтинг долгосрочной кредитоспособности присвоен на уровне AAA по российской шкале и BBB- / Baa3 по международной", - отмечается в комментарии.

Убрав из списка облигации РЕСО Лизинг БО-П-06, стратеги инвесткомпании сохранили позиции в топ-5 следующих облигаций:

МТС 001Р-06: "МТС" - крупнейший сотовый оператор в России. Абонентская база, по данным на конец 2020 года, составляет 78,5 млн активных пользователей. "Компания активно развивает разнообразные IT-сервисы в рамках собственной экосистемы, что будет поддерживать финансовые результаты оператора в будущем. В целом бизнес "МТС" отличается высокой устойчивостью, что делает его долговые бумаги хорошей защитной инвестицией, в том числе на средне- и долгосрочном горизонте. Рейтинг "ruAAA" "стабильный" от агентства Эксперт РА", - указывают аналитики BCS Express.

ПИК 001Р-03: "Группа компаний ПИК" - крупнейший российский застройщик, основная деятельность которого сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. "Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и статус системообразующей организации обеспечивают высокий уровень надежности, компенсирующий повышенный риск-профиль отрасли девелопмента, - подчеркивают эксперты. - При этом доходность по облигациям компании выглядит привлекательно на фоне других представителей рейтинговой категории. Рейтинг "ruA+" "стабильный" от агентства Эксперт РА. Выпуск 001Р-03 обладает короткой дюрацией, что делает его менее чувствительным к динамике процентных ставок и позволяет ожидать лучших результатов в течение цикла ужесточения ДКП, чем могут показать более длинные выпуски эмитента".

АФК Система 001Р-13: АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, владеет активами в 15 различных отраслях, в том числе компания выступает крупным акционером в публичных предприятиях "МТС", Ozon, Segezha group и Etalon. Рейтинг "ruAA-" "стабильный" от агентства Эксперт РА. Входит в список системообразующих предприятий. На взгляд стратегов инвесткомпании, облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаг сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки.

ОФЗ-ИН 52001: "Инфляционные выпуски ОФЗ в 2021г показали один из лучших результатов среди российских госбумаг. Помимо купона в 2,5%, их номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала. Если период высокой инфляции затянется на более долгий срок, чем предполагают актуальные прогнозы, то эти бумаги могут быть выгодными и в будущем. Выпуск 52001 может подойти наиболее консервативным инвесторам", - полагают стратеги BCS Express.

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