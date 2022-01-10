Стоит обратить внимание на акции Газпрома, ЛУКОЙЛа и Сегежи в 2022г - Sber CIB

Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и "Сегежа Групп" в текущем году, сообщается в комментарии инвестбанка.

Эксперты ожидают, что в текущем году хорошо себя чувствовать будут компании циклического сектора, тогда как "акции роста" будут под давлением. Если геополитическая напряженность сохранится, то в этих условиях лучше себя чувствовать будут компании-экспортеры. отмечают аналитики.

Инвестбанк рекомендует обратить внимание на бумаги следующих компаний:

- "Газпром" (главный бенефициар от значительно выросших цен на газ в Европе). Дивиденды, вероятно, составят 52 рубля на акцию за 2021 год (дивидендная доходность - 15%), а в 2022 году - 60 рублей на акцию (дивидендная доходность - 17%).

- "ЛУКОЙЛ". Компания по-прежнему демонстрирует максимальную дивидендную доходность, Поддержкой для бумаг, по мнению аналитиков Sber CIB, будет недавнее начало программы обратного выкупа акций на $53 млрд.

- "Сегежа Групп". "Это больше компания роста, чем компания стоимости, однако при этом интересная история из сырьевого сектора за рамками энергетической сферы. Около 70% доходов эмитента приходится на экспорт, у компании одни из самых низких денежных затрат в своем секторе, стабильный рост EBITDA и выручки", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.