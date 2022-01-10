Возможно постепенное укрепление рубля до 73-74 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Возможно постепенное укрепление рубля по отношению к доллару до уровней 73-74 руб./$1, сообщается в комментарии "Локо-Инвеста".

"Рубль возвращается во власть рыночных сил, которые в ближайшее время, по нашим прогнозам, будут способствовать постепенному укреплению рубля до уровней 73-74 руб./$1 при условии отсутствия значимых негативных изменений на глобальных площадках. Начало года обычно позитивно для рубля из-за благоприятной сезонности текущего счета и ряда компонент финансового счёта, а чистая длинная позиция спекулянтов в рубле, по данным CFTC на 4 января, опустилась до минимума с июля в 15% от общего объема открытых позиций", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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