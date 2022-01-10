Рубль будет торговаться в диапазоне 75-76 руб./$1 в понедельник - "Альфа-Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75-76 руб./$1 и на уровне 85-86 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в пятницу, 7 января, укрепился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 75,75 руб. (-0,57 руб.), курс евро - 86,02 руб. (-0,10 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру понедельника растет на 0,18% и составляет $81,90 за баррель. Сырьевые цены поддерживаются снижением добычи некоторыми из производителей. На открытии торгов в понедельник, 10 января, российский рубль продолжал восстанавливать позиции в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 75-76 руб. в паре с долларом и на уровне 85-86 руб. в паре с европейской валютой", - пишет старший трейдер Владислав Силаев.

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