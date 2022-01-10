Рубль может вернуться в диапазон 73-75 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 73-75 руб./$1 на текущей неделе в случае прогресса на переговорах России с США и НАТО, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утро понедельника создает благоприятный фон для дальнейшего восстановления национальной валюты: нефть марки Brent торгуется в плюсе, как и фьючерсы на индексы Европы и США, указывая на восстановление аппетита к риску и открывая пространство для возврата российской валюты к более обоснованным с фундаментальной точки зрения уровням (по нашим оценкам, это район 72-73 руб./$1). Ожидаем, что пара доллар/рубль сможет вернуться в понедельник к отметке 75 руб./$1. В случае прогресса на переговорах России и США в Женеве, а также России и НАТО 12 января возможно возвращение стоимости доллара в диапазон 73-75 руб./$1 уже в ближайшие дни", - пишет эксперт ПСБ в комментарии.

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