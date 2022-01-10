Идея дня: стоит продолжать переход из акций США в акции развивающихся стран - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит продолжать переход из акций США в акции развивающихся стран в I квартале текущего года, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Первый квартал года является одним из самых слабых для рынка акций США. Средний рост S&P 500 за последние 30 лет в I квартале всего 1,2% против 4,5% в IV квартале. Кроме того, повышение вероятности дальнейшего ужесточения политики Федрезерва может оказать давление на цены акций. Одновременно с этим мы не ждем укрепления доллара США. Нам кажется разумным продолжать переход из акций США в акции развивающихся стран", - отмечают аналитики инвестиционной платформы.

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