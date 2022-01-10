Вероятен рост доходности ОФЗ на текущей неделе - ПСБ

Вероятен рост доходности рублевых гособлигаций на текущей неделе, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Рынок рублевых гособлигаций в начале недели, скорее всего, последует за глобальным долговым рынком. Ждем роста доходности 10-летних ОФЗ на 20-30 б.п. (до 8,7-8,8% годовых). Внутренние факторы также будут способствовать коррекции на рынке. Инфляция на уровне 8,4% поддерживает ожидания повышения ставки ЦБР в первом квартале до 9,0-9,5%. От более сильной продажи рынок ОФЗ будут удерживать высокие нефтяные цены", - отмечает эксперт в комментарии банка.

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