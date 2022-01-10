Вероятно возвращение цены нефти в диапазон $78-80/барр. в начале недели - ПСБ

Вероятно возвращение цены нефти в диапазон $78-80 за баррель Brent в начале недели, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"После роста цен на нефть Brent на 5% на минувшей неделе текущая начинается сдержанно, и мы скорее ожидаем коррекции в направлении 100-дневной средней ($78,2/барр.). Факторы, способствующие росту спроса на нефть, - нестабильность в крупных экспортерах - Казахстане и Ливии - постепенно отходят на второй план по мере нормализации ситуации. Мы полагаем, что на неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на новостях из США - ожидается выступление Дж. Пауэлла и публикация статистики по ИПЦ. Крепкий доллар на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС будет оказывать сдерживающий эффект на цены на нефть. Ожидаем возврата Brent к $78-80/барр.", - пишет эксперт банка.

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