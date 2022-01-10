Главные события недели - Sber CIB

Инвесторов ждут встреча делегаций России и США, а также переговоры представителей РФ и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, отмечают аналитики Sber CIB. В среду в США опубликуют инфляцию за декабрь 2021 года, а российский Минфин, как ожидается, возобновит аукционы облигаций федерального займа, указывают в инвестбанке.

10 января:

- Российско-американские консультации по гарантиям безопасности в Женеве;

- Безработица в еврозоне за ноябрь 2021 года.

11 января:

- Слушания в банковском комитете Сената по вопросу об утверждении Джерома Пауэлла на второй срок в должности председателя ФРС.

12 января:

- Инфляция в США за декабрь 2021 года;

- "Бежевая книга" ФРС;

- Уточнённые данные об инфляции в России за декабрь 2021 года;

- Заседание Совета Россия-НАТО;

- Первый аукцион ОФЗ текущего квартала.

13 января:

- Переговоры России и ОБСЕ;

- Цены производителей в США за декабрь 2021 года;

- Результаты продаж "АЛРОСА" за декабрь 2021 года.

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