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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи проведет торги понедельника в диапазоне 3690-3850п - "Велес Капитал"
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10 января 2022 года 09:53

Индекс Мосбиржи проведет торги понедельника в диапазоне 3690-3850п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в понедельник, вероятно, в диапазоне 3690-3850 пунктов, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Российские фондовые индексы в начале основной сессии понедельника будут торговаться в плюсе, отыгрывая некоторое улучшение внешнего фона, но повышение, вероятно, будет носить ограниченный характер, полагает эксперт.

" Индексы Мосбиржи и РТС завершили прошлую неделю у полос Боллинджера дневных графиков 3740 и 1535 пунктов соответственно, на открытии образовав "гэпы", которые, вероятно, будут закрыты в понедельник. В остальном на краткосрочное направление движения рынка укажет его способность устоять выше обозначенных поддержек. Среднесрочно российские индексы остаются под понижательным давлением до преодоления сопротивлений 4000 и 1700 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3690-3850 пунктов", - указывает Кожухова.

Также аналитик обращает внимание, что сигналы с предварительных переговоров России и США перед основной их частью в понедельник можно назвать неоднозначными. "В целом информации о явном прогрессе в обсуждении ключевых моментов не поступило, а стороны дали понять, что прорыва в переговорах может и не последовать, что предвещает сохранение понижательных рисков для российских активов. Встречи РФ с представителями НАТО и ОБСЕ назначены на среду и четверг. Среди основных событий мировых площадок на предстоящей неделе можно отметить инфляционные данные и выступления представителей ФРС", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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