Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги понедельника в диапазоне 3800-3850п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в понедельник в диапазоне 3800-3850 пунктов при поддержке дорогой нефти и неплохого внешнего фона, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Ситуацию на мировых рынках в начале недели можно охарактеризовать как слабопозитивную. Хотя ключевые азиатские индексы показывают разнонаправленную динамику, фьючерсы на американские индексы в символическом плюсе после пятничного снижения, а цены на нефть марки Brent немного подрастают. Ожидаем, что в понедельник небольшой оптимизм инвесторов на мировых рынках может сохраниться", - отмечает эксперт банка в комментарии.

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