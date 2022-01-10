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10 января 2022 года 09:35

Brent подорожала до $81,89 за баррель

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в пятницу. Китайские фондовые рынки растут, остальные азиатские индексы снижаются в понедельник. Цены на нефть слабо растут на торгах понедельника.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в пятницу снижением на фоне статистических данных о числе рабочих мест в США, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре 2021 года увеличилось на 199 тыс., свидетельствуют данные министерства труда.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель вырос на 249 тыс., а не на 210 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в декабре упала до 3,9%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,2% в ноябре.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста количества рабочих мест в декабре на 450 тыс. Безработица, по их ожиданиям, должна была снизиться до 4,1%.

В центре внимания на минувшей неделе также была доходность US Treasuries. Доходность 10-летних гособлигаций подскочила примерно до 1,8%. Устойчивый рост доходности усиливает давление на чувствительный к ее изменениям технологический сектор, что негативно сказывается на динамике Nasdaq Composite, пишет MarketWatch.

Тем временем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в пятницу в ходе ежегодной встречи Американской экономической ассоциации (AEA), что поддерживает идею о постепенном повышении ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США параллельно с сокращением объема активов на балансе регулятора.

"Я бы предпочла, чтобы мы постепенно корректировали ставку и приступили к сокращению баланса раньше, чем сделали в предыдущем цикле", - сказала она.

Акции GameStop Corp. выросли на 7,3% на сообщении газеты The Wall Street Journal, что владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники планирует выйти на рынки криптовалют и невзаимозаменяемых токенов.

Цена бумаг биофармацевтической CinCor Pharma Inc. не изменилась по итогам дебютных торгов. Компания разместила акции по цене $16 за бумагу, что соответствует середине диапазона в $15-17 за бумагу.

Акции ритейлера Boot Barn Holdings (SPB: BOOT) Inc. подорожали на 0,6% на фоне публикации предварительных финансовых показателей за третий финансовый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу снизился на 4,81 пункта (0,01%) и составил 36231,66 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 19,02 пункта (0,41%) - до 4677,03 пункта.

Nasdaq Composite потерял 144,96 пункта (0,96%) и составил 14935,90 пункта.

За неделю Dow Jones опустился на 0,3%, S&P 500 - на 1,9%, Nasdaq Composite - на 4,5%, при этом недельное падение последнего стало максимальным с февраля.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в понедельник.

Биржи Японии закрыты по случаю Дня совершеннолетия.

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite к 8:10 МСК прибавили 0,8% и 0,3% соответственно.

Власти портового города Китая Тяньцзинь сообщили о начале кампании тестирования на коронавирус населения города (14 млн человек) после того, как в нем было выявлено 20 случаев заражения COVID-19, включая два случая заражения штаммом "омикрон". Китайские власти проводят политику нулевой терпимости к COVID-19 и предпочитают жесткие методы борьбы с пандемией, особенно в преддверии таких массовых мероприятий, как Новый год по Лунному календарю и Зимние олимпийские игры.

На этом фоне находятся под давлением акции компаний потребительского сектора, а также логистических. Стоимость бумаг Cosco Shipping снижается на 3%, Power Construction - на 2,9% и China Tourism - на 1,5%.

Цена акций китайского застройщика Shimao Group поднимается на 1,5% после сообщения о том, что компания продает все проекты недвижимости, включая жилые и коммерческие.

В то же время акции другого представителя сектора Modern Land (China) дешевеют на 38%. Компания возобновила торги акциями во вторник впервые с октября, когда она не смогла выплатить $250 млн по долларовым облигациям.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:35 МСК опустился на 0,1%.

Котировки акций компаний технологического сектора снижаются больше всего среди других компонентов индекса. Это происходит на фоне роста доходностей гособлигаций, который усиливает давление на чувствительный к ее изменениям техсектор. В частности, доходность 10-летних US Treasuries подскочила примерно до 1,8%. Акции Xero Ltd дешевеют на 3%, Afterpay - на 2,6%, Wisetech Global - на 3,6%, Nextdc Ltd - на 1,9% и Seek Ltd - на 1%.

Между тем стоимость крупнейших добывающих компаний Rio Tinto, Fortescue и BHP увеличивается на 2,2%, 1,2% и 2% соответственно.

Южнокорейский Kospi к 8:40 МСК потерял 1%.

Акции производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. дешевеют на 0,5%, другого представителя отрасли LG Corp. - на 1,1%. Капитализация крупнейших корейских автопроизводителей Kia Corp. и Hyundai Motor Co. снижается на 3,5% и 2,3%.

Цены на нефть слабо растут после 5%-ного подъема по итогам прошлой недели на опасениях нехватки предложения на рынке из-за нестабильной ситуации в Казахстане и Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $81,89 за баррель, что на $0,14 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,24 (0,3%) - до $81,75 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,01 за баррель, что на $0,11 (0,14%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,56 (0,7%) и составила $78,9 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,1%, WTI - на 4,9%.

Ситуация в Казахстане вызывает опасения, поскольку страна экспортирует порядка 1,5 млн баррелей в сутки, отмечает президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. Оператор крупнейшего казахстанского нефтяного месторождения Тенгиз сообщил на прошлой неделе, что был вынужден скорректировать объемы добычи из-за логистических проблем, поскольку на месторождении идут политические протесты, отмечает S&P Global Platts. В компании "Тенгизшевройл" агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщали об участии "некоторого количества" людей в акции поддержки "мирным митингам в Мангистауской области".

"Если существенный объем добычи в Казахстане будет потерян, бычий тренд на нефтяном рынке усилится", - приводит слова Линча MarketWatch.

Тем временем добыча в Ливии, сократившаяся на прошлой неделе из-за закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны, восстанавливается. После завершения работ на нефтепроводе производство выросло на 900 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg.

"Нефтяной рынок рос, закладывая наихудшие сценарии развития ситуации в Казахстане и Ливии, которые на данный момент не реализовались, поэтому цены могут несколько опуститься", - полагает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. "Опасения, связанные с "омикроном", возвращаются на первый план", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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