Возможен уход рубля ниже 74,7 руб./$1 на текущей неделе - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль может уйти чуть ниже уровня 74,7 руб./$1 на текущей неделе в случае отсутствия новых негативных факторов, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Продолжается укрепление курса рубля, но рост выглядит слабым после сильных распродаж конца прошлого-начала текущего года, тем более что казахстанский риск, вызвавший основной объем падения российской валюты, сошел на нет. Это еще раз говорит о фундаментальной слабости рубля и рискованности попыток заработать на его росте. Технической поддержкой по паре доллар/рубль выступает район 74,7 руб./$1. Не исключено, что в понедельник он будет протестирован, и если не появится новых негативных факторов, то на текущей неделе пара уйдет немного ниже", - пишет он в комментарии инвесткомпании.

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