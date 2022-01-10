Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 10 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,01-1% на фоне статистических данных о числе рабочих мест в США, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в декабре 2021 года увеличилось на 199 тыс. при прогнозах роста на 450 тыс.

Безработица в стране в декабре упала до 3,9%, минимума с февраля 2020 года, при прогнозах снижения до 4,1% с ноябрьских 4,2%.

В центре внимания на минувшей неделе также была доходность US Treasuries - доходность 10-летних гособлигаций подскочила примерно до 1,8% годовых. Устойчивый рост доходности усиливает давление на чувствительный к ее изменениям технологический сектор, что негативно сказывается на динамике Nasdaq Composite, пишет MarketWatch.

Тем временем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в пятницу в ходе ежегодной встречи Американской экономической ассоциации (AEA), что поддерживает идею о постепенном повышении ключевой ставки Федрезервом США параллельно с сокращением объема активов на балансе регулятора.

В понедельник в Азии преобладает рост индексов (Япония не работает, китайский Shanghai Composite прибавил 0,25%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел всего на 0,03%).

Нефтяной рынок в понедельник слабо растет после умеренной коррекции в минувшую пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 06:52 МСК в понедельник выросла до $81,88 за баррель (+0,2% и -0,3% в пятницу), февральский фьючерс на WTI стоит $79,02 за баррель (+0,2% и -0,7% в пятницу).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, 6 января (последний торговый день прошлой недели), практически не изменилась по отношению к предыдущему дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 618,09 млн рублей, из которых на основные торги пришлось 615,3 млн рублей (основной причиной низкой активности торгов были официальные выходные дни в России вплоть до 9 января). При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 января снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 740,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+3%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,16%) и "ВЭБ.РФ-001Р-21" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,48%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,43%) и "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,35%).