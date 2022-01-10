Существуют риски снижения цены нефти в диапазон $78-80/барр. - BCS Express

Существуют риски снижения котировок нефти марки Brent в диапазон $78-80 за баррель в связи с локальной перегретостью, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent закрепились выше $80 за баррель на текущем информационном фоне. Есть признаки локальной перегретости и шансы на откат к $78-80 за баррель, но в целом картина пока остается растущей. О смене сентимента в худшую сторону можно будет рассуждать лишь при закреплении стоимости фьючерсов нефти марки Brent ниже $76,5 за баррель", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

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