Базовые среднесрочные перспективы индекса Мосбиржи позитивны - BCS Express

Cреднесрочные перспективы индекса Мосбиржи в базовом сценарии положительны, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

Ближайшие ориентиры наверху по-прежнему находятся в районе 4000-4050 пунктов, снизу область сильной поддержки расположена на 3600-3650 пунктах, указывает он.

Также эксперт инвесткомпании обращает внимание, что геополитические вопросы в ближайшей перспективе останутся в центре внимания рынка.

"Высокие сырьевые цены крайне благоприятны для российского рынка акций. Стоимость барреля нефти Brent в рублях в начале года вернулась к историческим максимумам. Столь значительные уровни предполагают гораздо более высокие фундаментальные значения по акциям российских нефтяников. Однако фактор геополитики обеспечивает наличие дисконта. При благоприятном развитии ситуации в направлении переговоров России и США эта недооценка может постепенно сократиться, - пишет Карпунин. - В связи с этим сохраняем положительный взгляд на акции нефтяников. Позитивные ожидания в первую очередь по бумагам "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". Учитывая особенности российской экономики, высокие сырьевые цены крайне позитивны для акций банковского сектора".

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