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06 января 2022 года 19:51

Рынок акций РФ в четверг просел к 3750п по индексу Мосбиржи на геополитике и новостях от ФРС США

Москва. 6 января. Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продаж из-за возросшей геополитической напряженности на фоне политического кризиса в Казахстане, а также негативной внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Индекс Мосбиржи нашел поддержку в районе рубежа 3750 пунктов после локального обвала на старте торгов ниже 3685 пунктов.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3753,29 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1545,24 пункта (-2,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,3%.

Доллар просел до 76,46 рубля (-0,34 рубля), утром курс поднимался до 77,35 руб./$1.

По итогам короткой новогодней недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,9-3,2%, а доллар подорожал на 1,78 рубля.

Подешевели в четверг расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-4,3%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,6%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,1% и -1,6% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,1%), "Московской биржи" (-2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,1% и -1,7% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

Режим чрезвычайного положения введен на две недели на всей территории Казахстана, сообщил в среду государственный телеканал "Хабар 24". По данным телеканала, ограничения будут действовать до 19 января на территории всей страны.

Работа всех банков в Казахстане приостановлена, заявил в четверг официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.

Казахстан вводит на 180 дней госрегулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ, сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

Военные России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии вошли в состав миротворческого контингента, который направлен в Казахстан, сообщили в ОДКБ. "В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности", - заявили в секретариате ОДКБ.

Миротворцы в Казахстане возьмут под охрану государственные и военные объекты, помогут местным правоохранительным органам в стабилизации обстановки, сообщили в секретариате ОДКБ в четверг.

По оценкам аналитиков ФГ "Финам", в четверг большинство мировых рынков снизилось, чему способствовали "ястребиные" сигналы от Федрезерва накануне. Одним из немногих исключений стал гонконгский рынок, подросший на акциях технологических компаний, оправляющихся после очередных санкций китайских регуляторов.

Согласно протоколам, члены FOMC полностью согласились ускорить сворачивание программы выкупа активов, что может привести к более быстрому увеличению ключевой ставки в целях борьбы с инфляцией.

Материковая часть Китая завершила торги четверга на отрицательной территории, в то время как Гонконг смог выйти в "плюс" в последний час сессии. Главными факторами давления на фондовые индексы Поднебесной стали новости о возможном более быстром увеличении процентных ставок в США, а также новые ограничения, введенные властями Гонконга в связи с распространением штамма "омикрон". Настроение игроков немного улучшил превзошедший ожидания индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin на уровне 53,1 пункта.

На рынке акций РФ главным драйвером снижения выступила геополитическая обстановка. Гражданские беспорядки в Казахстане и ввод миротворческих войск ОДКБ на территорию страны, а также близость переговоров России и НАТО по ситуации на Украине не добавляют уверенности участникам рынка.

С технической точки зрения индекс МосБиржи на дневном графике остается в пределах симметричного треугольника, пребывая вблизи его нижней границы. В случае пробития фигуры вниз вероятна дальнейшая коррекция инструмента. Уровнем поддержки выступит отметка 3693 пункта, полагают эксперты "Финама".

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также отмечает, что рынке акций РФ в четверг продолжали доминировать продавцы. К сохраняющейся напряженной ситуации с протестами в соседнем Казахстане добавилась общерыночная коррекция. Публикация протоколов декабрьского заседания ФРС показала, что среди членов американского регулятора явно превалируют "ястребиные" настроения, что сулит не только более активное сворачивание QЕ, но и более скорое повышение ставок.

Серьезную просадку в четверг испытали сырьевые товары, за исключением нефти Brent, которая поднялась выше $82 за баррель. Относительная слабость российского рынка могла объясняться также приближением длинных выходных, сразу после которых намечены переговоры РФ и США. Статистика дня была нейтрально-позитивной. Ноябрьские данные по объему производственных заказов в Германии существенно превзошли прогноз, а недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США оказалось незначительно хуже ожиданий.

В понедельник, 10 января, российский рынок будет отыгрывать итоги концовки предыдущей недели на зарубежных рынках: в США в пятницу выйдет декабрьский отчет по рынку труда, еврозона представит первые оценки потребительской инфляции в конце 2021 года. Отечественные индексы могут вести себя волатильно в начале будущей недели в свете сигналов с переговоров РФ и США. Индекс МосБиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3720-3820 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Артем Майоров, протестные выступления в Казахстане привели к попытке госпереворота и беспорядкам в стране, за чем может последовать сокращение производства и поставок сырьевых товаров. Казахстан наиболее заметен на рынке урана, его добыча в стране составляет 42% от мировой добычи (первое место в мире), а также в добыче сырой нефти (1,8 млн б/с в 2019 году - почти 2% мировой добычи).

Из-за беспорядков цена на нефть вернулась к росту - видимо, участники рынка, ожидавшие налаживания поставок нефти в 1-м квартале после окончания периода дефицита на рынке, стали создавать запасы из-за неопределенности с поставками нефти из Казахстана в ближайшее время, считает эксперт.

По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, события в Казахстане негативно сказались на настроениях инвесторов на рынке российских активов.

Несколько городов Казахстана охватили протесты с участием тысяч людей и требованиями снижения цен на топливо, заставившие полицию применить слезоточивый газ и шумовые гранаты, а власти - отправить правительство в отставку и пойти на уступки. Президент Казахстана обратился к главам государств-членов ОДКБ за помощью в подавлении массовых протестов, из-за которых в стране был введен режим чрезвычайного положения.

Казахстан является вторым по объемам торговым партнером РФ после Белоруссии. Поэтому протесты в Казахстане оказывают негативное влияние на динамику рубля в период новогодних праздников, когда торговые объемы остаются низкими. К тому же негативная динамика американских акций формировала risk-off настроения.

С другой стороны, геополитическая напряженность в Казахстане может стать фактором роста нефтяных котировок, поскольку на Казахстан приходится порядка 2% мировой добычи нефти, считает Шульгин.

Индексы в США в среду упали на 1,1-3,3% после публикации протокола декабрьского заседания Федрезерва США, показавшего "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ. Некоторые из руководителей ФРС обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

Следом за США снизилась в четверг фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,25%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 упали на 0,9-1,6%), но наметилась стабилизация в Штатах (индекс S&P500 подрос на 0,1%, Nasdaq и Dow просели на 0,1-0,2%).

По данным Минторга США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе выросло до 207 тыс. с уровня 200 тыс. неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 194,5 тыс.

Нефтяной рынок в четверг вернулся к росту (Brent превысила $82 за баррель) после локального снижения, вызванного ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва и снижения спроса в Китае из-за введения локдаунов в ряде городов в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $82,21 за баррель (+1,8% и +1% накануне), февральская цена WTI - $79,67 за баррель (+2,3% и -1,1% в среду).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг подешевели расписки Cian (MOEX: CIAN) (-5,1%), "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-4,7%), акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-4,5%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-4,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,2%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-4,2%), бумаги "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (-3%).

Лидерами роста выступили акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+4,6%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,7% и +7,6% "префы"), "префы" "Башинформсвязи" (MOEX: BISV) (+3,6%), бумаги En+ (MOEX: ENPG) (+3,1%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 100,37 млрд рублей (из них 23,16 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 21,11 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,59 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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