Рубль укрепляется к доллару и евро в четверг вечером благодаря нефти и стабилизации внешней конъюнктуры

Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль, снижавшийся по отношению к бивалютной корзине в начале торгов, перешел к росту благодаря как развернувшейся вверх нефти, так и наметившейся стабилизации ситуации на американском фондовом рынке.

Курс доллара США составил 76,405 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 39,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня (в ходе утренних торгов курс американской валюты достигал 77,345 руб./$1). Евро к этому моменту стоил 86,2975 руб./EUR1, подешевев на 52,25 копейки (на пике роста курс поднимался до 87,5 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 45 копеек - до 80,86 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро в начале торгов 6 января было обусловлено негативной ситуацией на глобальных рынках, в том числе локальной отрицательной коррекцией мировых цен на нефть. Поводами для активизации продавцов послужили как опасения возможного скорого повышения процентных ставок Федрезервом, возросшие после публикации накануне протоколов декабрьского заседания ФРС США, так и статистика распространения нового штамма "омикрон" COVID-19, что негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики.

Вместе с тем возобновившийся рост нефтяных цен, а также наметившаяся стабилизация на мировых фондовых площадках позитивно сказались на динамике нацвалюты, которая в итоге смогла не только отыграть потери начала дня, но и вышла в умеренный плюс в основных валютных парах.

Американский рынок акций меняется слабо и разнонаправленно в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы и новую порцию макроэкономической статистики. Протокол последнего в прошлом году заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка не исключают возможности того, что ситуация в экономике США потребует от американского ЦБ более скорого, чем предполагалось ранее, повышения базовой процентной ставки. Некоторые из руководителей ФРС также обратили внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе. Доходность US Treasuries с погашением через 10 лет 6 января находится в районе 1,73% годовых.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось до 207 тыс. человек с пересмотренных 200 тыс. неделей ранее, хотя аналитики в целом ожидали сокращения числа заявок на пособия.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в большинстве своем упали в четверг вслед за фондовым рынком США, снизившимся накануне: японский Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 2,88%, китайский индекс CSI 300 - на 1,02%, южнокорейский Kospi - на 1,13%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,74%. И лишь гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,72%.

Рынки акций стран Западной Европы также снижаются 6 января, отыгрывая падение американских акций в среду. Французский индекс САС 40 вечером в четверг теряет 1,6%, германский DAX - 1,38%, итальянский FTSE MIB - 1,15%, британский FTSE 100 - 1%, испанский IBEX 35 - 0,5%.

Вместе с тем мировые цены на нефть после утреннего снижения перешли к активному росту, инвесторы опасаются перебоев с поставками топлива из Казахстана и Ливии. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $82,1 за баррель, что на 1,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $79,56 за баррель, что на 2,2% выше уровня на закрытие рынка 5 января.

В центре внимания трейдеров остаются массовые протесты в Казахстане, в ходе которых погибли десятки человек. Для стабилизации ситуации и по просьбе властей Казахстана ОДКБ приняла решение направить в страну объединенные миротворческие силы. Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Инвесторов также тревожит резкое сокращение добычи в Ливии. Добыча рухнула примерно на 500 тыс. баррелей в сутки из-за беспорядков и поврежденного нефтепровода.

Кроме того, свою позитивную роль в улучшении динамики нацвалюты сыграли и ожидания скорого снижения политической напряженности в Казахстане после введения миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что банды, орудующие в стране, захватывают помещения, где есть стрелковое оружие, ведут бои с курсантами училищ. "Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал "Хабар 24".

После этого совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. "Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 6 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 декабря составляют 74,2926 руб./$1 и 84,0695 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 2,11 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,23 рубля выше официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" в четверг не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 74,09 копейки по отношению к 5 января и составил 76,6777 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 289,654 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились 6 января. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 70,88 копейки по отношению к среде и составил 86,7286 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR172,373 млн.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 9 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.