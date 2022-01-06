Котировки евробондов РФ в четверг заметно упали вслед за UST на ожиданиях повышения ставки ФРС

Москва. 6 января. Котировки российских еврооблигаций в четверг заметно упали вслед за негативной динамикой цен базовых активов (US Treasuries), сформировавшейся на фоне ожиданий скорого повышения процентных ставок Федрезервом США. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств расширились за счет более активного роста процентных ставок отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:00 МСК снизилась на 32 базисных пункта по отношению к закрытию среды и составила 113,14% от номинала, что соответствует доходности 2,1% годовых (рост на 12 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась по отношению к 5 января на 8 базисных пунктов, до 103,56% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 0,97% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день на 9 пунктов, составив 113 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему дню на 166 базисных пунктов - до 132,07% от номинала (доходность выросла на 9 пунктов и составила 3,71% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 165 базисных пунктов - до 126,3% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов, до 3,76% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 50 базисных пунктов - до 108,69% от номинала, что соответствует доходности 2,635% годовых (рост на 11 базисных пунктов к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 16 базисных пунктов, до 105,15% от номинала (их доходность выросла на 8 пунктов - до 1,755% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 173 базисных пункта - до 122,02% от номинала (дохЗодность выросла на 9,5 базисного пункта и составила 3,88% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 35 базисных пунктов, подешевев до 107,37% от номинала (доходность выросла на 6,5 базисного пункта - до 2,78% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к ценовому снижению российских еврооблигаций в четверг способствуют негативные сигналы с мировых долговых рынков, прежде всего с рынка американских гособлигаций, которые усилились после публикации накануне протоколов декабрьского заседания Федрезерва. Глобальные инвесторы ждут скорого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries в четверг достигла 1,73% годовых.

Протокол декабрьского заседания ФРС показал "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ. "Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в протоколе заседания 14-15 декабря. Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

Как сообщалось, Федрезерв сохранил базовую ставку по итогам заседания 14-15 декабря на уровне 0-0,25% и объявил о наращивании темпов сокращения выкупа активов. С января ФРС уменьшит выкуп активов на $30 млрд: ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до $40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд. При таких темпах сворачивания программа выкупа активов будет завершена в марте - на три месяца раньше, чем планировалось изначально, что откроет путь для снижения ставки.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 10 из 18 руководителей Федрезерва ожидают трех повышений ставки в 2022 году.