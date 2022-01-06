"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Acuity Brands с целью $240 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $206, говорится в комментарии инвестиционной компании.

7 января компания AYI отчитается за III квартал 2021г, аналитики ожидают роста выручки до $880,24 млн и прибыли на акцию $2,42. При более лучшей отчетности и прогнозах на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде, обновляя свои максимумы. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $206 риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,85", - указывают эксперты "Финама".

Acuity Brands Inc. - фирма по управлению освещением и зданиями со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия, работает по всей Северной Америке, а также в Европе и Азии.

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