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06 января 2022 года 15:45

Рубль после утреннего снижения в четверг днем перешел к росту по отношению к доллару и евро благодаря нефти

Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль, снижавшийся по отношению к бивалютной корзине в начале торгов, перешел к росту благодаря как развернувшейся вверх нефти, так и ожиданиям снижения геополитической напряженности в Казахстане после введения миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Курс доллара США составил 76,265 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 53,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня (в ходе утренних торгов курс американской валюты достигал 77,345 руб./$1). Евро к этому моменту стоил 86,27 руб./EUR1, подешевев на 55 копеек (на пике роста курс поднимался до 87,5 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 54 копейки - до 80,77 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 6 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 декабря составляют 74,2926 руб./$1 и 84,0695 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 1,97 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,2 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро в начале торгов 6 января было обусловлено негативной ситуацией на глобальных рынках капитала, в том числе локальной отрицательной коррекцией мировых цен на нефть. Поводами для активизации продавцов могли послужить как опасения возможного скорого повышения процентных ставок Федрезервом США, так и статистика распространения нового штамма "омикрон" COVID-19, что негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики. Вместе с тем возобновившийся рост нефтяных цен позитивно сказался на динамике нацвалюты, которая в итоге смога не только отыграть потери начала дня, но и вышла в умеренный плюс в основных валютных парах.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду вслед за публикацией протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ. "Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в протоколе заседания 14-15 декабря. Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в большинстве своем упали в четверг: японский Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 2,88%, китайский индекс CSI 300 - на 1,02%, южнокорейский Kospi - на 1,13%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,74%. И лишь гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,72%.

Рынки акций стран Западной Европы также снижаются в ходе торгов 6 января вслед за фондовым рынком США. Французский индекс САС 40 к середине дня теряет 1,3%, германский DAX - 1,14%, итальянский FTSE MIB - 1,16%, британский FTSE 100 - 0,63%, а испанский IBEX 35 - 0,4%.

Вместе с тем мировые цены на нефть после утреннего снижения в четверг днем демонстрируют уже позитивную динамику на фоне перебоев поставок и сокращения запасов в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск составила $81,79 за баррель, что на 1,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $78,89 за баррель, что на 1,34% выше уровня на закрытие рынка 5 января.

Холодная погода в Канаде и на севере США угрожает добыче нефти в этом регионе, пишет Trading Economics. Кроме того, в центре внимания трейдеров остаются массовые протесты в Казахстане, которые также могут привести к перебоям поставок. В Ливии добыча упала примерно на 40% из-за беспорядков. Между тем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,14 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения на 3,65 млн баррелей.

Кроме того, свою позитивную роль в улучшении динамики нацвалюты сыграли и ожидания скорого снижения геополитической напряженности в Казахстане после введения миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что банды, орудующие в стране, захватывают помещения, где есть стрелковое оружие, ведут бои с курсантами училищ. "Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал "Хабар 24".

После этого совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. "Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 9 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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