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06 января 2022 года 14:40

Рынок акций РФ днем остается под давлением продаж из-за ситуации в Казахстане и ожиданий ужесточения ДКП в США

Москва. 6 января. Рынок акций РФ днем в четверг остается под давлением продаж из-за возросшей геополитической напряженности на фоне политического кризиса в Казахстане, а также негативной внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Индекс Мосбиржи дрейфует ниже 3750 пунктов после локального обвала на старте торгов ниже 3685 пунктов.

К 13:30 МСК индекс Мосбиржи составил 3747,89 пункта (-1,8%), индекс РТС - 1547,78 пункта (-2,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,6%.

Доллар упал до 76,24 рубля (-0,56 рубля), утром курс поднимался до 77,35 руб./$1.

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,9% и -2,1% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,6%), "Московской биржи" (-2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%).

Режим чрезвычайного положения введен на две недели на всей территории Казахстана, сообщил в среду государственный телеканал "Хабар 24". По данным телеканала, ограничения будут действовать до 19 января на территории всей страны.

Работа всех банков в Казахстане приостановлена, заявил в четверг официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.

Казахстан вводит на 180 дней госрегулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ, сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

Военные России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии вошли в состав миротворческого контингента, который направлен в Казахстан, сообщили в ОДКБ. "В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности", - заявили в секретариате ОДКБ.

Миротворцы в Казахстане возьмут под охрану государственные и военные объекты, помогут местным правоохранительным органам в стабилизации обстановки, сообщили в секретариате ОДКБ в четверг.

Как отмечает директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Артем Майоров, протестные выступления в Казахстане привели к попытке госпереворота и беспорядкам в стране, за чем может последовать сокращение производства и поставок сырьевых товаров. Казахстан наиболее заметен на рынке урана, его добыча в стране составляет 42% от мировой добычи (первое место в мире), а также в добыче сырой нефти (1,8 млн б/с в 2019 году - почти 2% мировой добычи).

Из-за беспорядков цена на нефть вернулась к росту - видимо, участники рынка, ожидавшие налаживания поставок нефти в 1-м квартале после окончания периода дефицита на рынке, стали создавать запасы из-за неопределенности с поставками нефти из Казахстана в ближайшее время, считает эксперт.

По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, события в Казахстане негативно сказались на настроениях инвесторов на рынке российских активов.

Несколько городов Казахстана охватили протесты с участием тысяч людей и требованиями снижения цен на топливо, заставившие полицию применить слезоточивый газ и шумовые гранаты, а власти - отправить правительство в отставку и пойти на уступки. Президент Казахстана обратился к главам государств-членов ОДКБ за помощью в подавлении массовых протестов, из-за которых в стране был введен режим чрезвычайного положения.

Казахстан является вторым по объемам торговым партнером РФ после Белоруссии. Поэтому протесты в Казахстане оказывают негативное влияние на динамику рубля в период новогодних праздников, когда торговые объемы остаются низкими. К тому же негативная динамика американских акций формировала risk-off настроения.

С другой стороны, геополитическая напряженность в Казахстане может стать фактором роста нефтяных котировок, поскольку на Казахстан приходится порядка 2% мировой добычи нефти, считает Шульгин.

Индексы в США накануне упали на 1,1-3,3% после публикации протокола декабрьского заседания Федрезерва США, показавшего "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ.

"Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в протоколе заседания 14-15 декабря.

Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

В центре внимания инвесторов на этой неделе также данные по рынку труда США. В четверг будет обнародован еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу - декабрьские данные о числе рабочих мест и уровне безработицы.

Следом за США снизилась в четверг фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,25%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 упали на 0,5-1%), но вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Нефтяной рынок днем в четверг вернулся к попыткам роста (Brent отскочила выше $81 за баррель) после локального снижения, вызванного ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва и снижения спроса в Китае из-за введения локдаунов в ряде городов в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в четверг составила $81,41 за баррель (+0,8% и +1% накануне), февральская цена WTI - $78,58 за баррель (+0,9% и -1,1% в среду).

Накануне Brent поднималась до $81,5 на новостях о беспорядках в Казахстане и статистике Минэнерго США, показавшей снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,14 млн баррелей (эксперты ожидали сокращения на 3,65-4,4 млн баррелей).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" днем в четверг подешевели акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,7%), бумаги "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,3%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,1%), "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (-2%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,1% и +5,7% "префы"), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 59,4 млрд рублей (из них 14,69 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,46 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,67 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Рк ак

MOEX$#&: AFKS, AFLT, AKRN, ALRS, CHMF, CNTL, ETLN, FESH, FIXP, GAZP, GMKN, HYDR, INGS, IRAO, LKOH, LSRG, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, OZON, PLZL, POLY, RENI, RNFT, ROSN, RUAL, SBER, SGZH, SIBN, SNGS, TATN, TCSG, VTBR, YNDX

SPB$#&: TCS

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано: /Финмаркет/
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