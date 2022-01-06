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06 января 2022 года 13:38

Рост спроса на электроэнергию поддержит акции РусГидро и Интер РАО в 2022г - ПСБ

Рост спроса на электроэнергию поддержит акции "РусГидро" и "Интер РАО" в 2022г, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акции электроэнергетического сектора в течение 2021г были заметно слабее индекса Мосбиржи из-за более сдержанных темпов роста, что создает условия для реализации догоняющего рынок движения в 2022г. Конъюнктура на рынке электроэнергии в целом сложилась сильной: по итогам 11 мес. 2021г потребление электроэнергии выросло на 5,6% г/г, среднегодовые цены выросли в первой ценовой зоне на 16,2% г/г, во второй ценовой зоне - на 6,3% г/г. В 2022г потребление электроэнергии продолжит расти, в том числе благодаря спросу со стороны нефтяной промышленности, где ожидается продолжение увеличения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также со стороны транспортного сектора", - отмечают эксперты банка.

На их взгляд, основная идея в акциях "РусГидро" - стабильные дивиденды. Дивидендная политика предполагает выплату дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. Восстановление выработки электроэнергии ГЭС и рост цен на электроэнергию повышают привлекательность "РусГидро". Ожидаемая дивидендная доходность в 2022г формируется на уровне 7-8%, отмечается в обзоре банка.

Что касается "Интер РАО", то компания выглядит, по мнению экспертов, по-прежнему заметно недооцененной, имея высокий потенциал органического роста: компания намерена увеличить бизнес к 2030г более чем в 2 раза (планируется рост выручки до 2,3 трлн руб., рост EBITDA - до 320 млрд руб.). Новые проекты и возможные сделки M&A могут выступить факторами роста котировок акций "Интер РАО".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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