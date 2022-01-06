Цена никеля в 2022г может закрепиться выше $20000 за тонну, алюминий и медь останутся под давлением - ПСБ

Цена никеля в 2022г будет тяготеть к закреплению выше $20000 за тонну, а котировки алюминия и меди, скорее всего, останутся под давлением, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем, что в 2022г цена никеля будет тяготеть к закреплению выше $20000 за тонну благодаря развитию "зелёных" технологий и субсидированию сектора электротранспорта в мире. Рынки алюминия и меди, на наш взгляд, останутся под давлением из-за спада спроса вследствие снижения темпов роста мировой экономики вместе с постепенным наращиванием предложения крупнейшими производителями. По нашим оценкам, средние цены на алюминий в 2022г опустятся до $2200 за тонну, а на медь - до $8250 за тонну", - прогнозируют аналитики банка.

Эксперты напоминают, что в 2021г цены на алюминий в текущем году достигали 13-летних максимумов, а на медь - исторических. Рост был связан с высоким спросом на промышленные металлы из-за фазы активного восстановления мировой экономики. Переломным моментом, однако, стало резкое падение цен на уголь, способствовавшее восстановлению производства в Китае, из-за чего цены на медь и алюминий скорректировались. Негативным фактором выступили и крепнущие ожидания торможения мировой экономики и риски по КНР, отразившиеся в спаде инфляционных ожиданий по США. Цены на никель выглядели сильнее: стоимость тонны в текущем году, впервые с 2014г, уверенно держится у $20000 за тонну на фоне ограниченного предложения и растущего спроса на батареи.

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