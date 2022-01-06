Идея дня: предпочтение акциям ЛУКОЙЛа и Роснефти - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" сохраняют позитивный взгляд на нефтегазовый сектор и выделяют акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" в качестве фаворитов Стратегии на 2022 год.

"Цена Brent превысила 6000 руб./барр. Это на 50% больше допандемийного уровня. Между тем, отраслевой Индекс Мосбиржи "Нефть и газ" всё ещё торгуется на уровнях 2-летней давности. Мы сохраняем позитивный взгляд на сектор на фоне роста цен на нефть и объёмов добычи. Выделяем акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" в качестве фаворитов нашей Стратегии на 2022 год", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

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